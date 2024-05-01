防暴警衝哥大逮人！挺巴示威升溫　「學生佔領大樓」校方不忍了

我是廣告 請繼續往下閱讀
在校方祭出停學處分之後，使得示威學生不滿升級，雙方衝突升溫。數十名示威者29日深夜至30日清晨期間破窗進入漢密爾頓大樓，接著張開了一個寫有「辛德大樓」（Hind's Hall）的橫幅，以一名在加薩走廊（Gaza Strip）遭以軍殺害的6歲巴勒斯坦兒童名字，象徵性地替這棟建築重新命名。
《路透社》報導指出，哥倫比亞大學被占領的漢密爾頓大樓，過去曾多次被學生占據，作為1968年反越戰、反對種族隔離示威等活動的抗議場所，具有學運象徵意義。
數百名紐約警察在校園內逮捕學生及抗議人士，好幾名抗議人士在漢密爾頓大樓外被捕。有報導指出，紐約市警察局於當地時間30日深夜11時左右（台灣時間1日上午11時）表示，警方已經完成「漢密爾頓大樓」的清場行動，沒有人員受傷。
這次學生發起抗議行動是因不滿以色列為對付巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈馬斯」而在加薩發動戰爭，導致許多巴勒斯坦平民喪命。校方的難題則是一要保障示威學生的言論自由，二要因應部分人士直指這些集會日趨反猶和仇恨的申訴。
佔領漢密爾頓大樓的示威學生揚言繼續抗爭，直到校方答應撤資以色列等條件為止。學生的三大訴求分別為自與以色列政府有業務往來的企業撤資、大學財務透明化，並赦免因參與抗議活動而受到紀律處分的學生和教職人員。
針對哥大抗議者佔領大樓事件，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，拜登已知悉此狀況，並認為學生佔領學術大樓是「絕對錯誤的做法」，此行為並非和平抗議。紐約州長侯可（Kathy Hochul）也撂重話，誓言占領者將承擔責任。