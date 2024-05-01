孫綻單親家庭長大！主動找生父「一眼認出他」　米可白交到好對象

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後來，孫綻跟爸爸約在大樓旁的咖啡廳碰面，等待的過程，孫綻如坐針氈，對父親長相很模糊的他，過濾每一位走進店裡的男性，也怕爸爸認不出已經成年的兒子，大約等了20分鐘，一名身高約170公分，跟他一樣膚色黝黑、高額頭、小眼睛的中年男子現身，「一看到他，我就知道是他了！那感覺很妙，不知道怎麼形容。」
孫綻上前給父親一個擁抱，坦言一開始不知道要跟爸爸講什麼，坐下來後，父親開始講起過去的往事，孫綻表示：「心情其實比想像中平靜。」
米可白恢單後，曾經分享理想型的條件，「可以接受大7歲、小5歲，要孝順、愛狗、愛家人，相處的感覺比起外貌更重要」，而孫綻恰好都符合，讓外界看好這段剛萌芽的姐弟戀。
孫綻小檔案
英文名：Sean Sun
生日：1988年9月4日
年紀：35歲
身高：180公分
學歷：中國文化大學體育系
作品：電影《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》、《角頭2》、電視劇《無主之子》、《廉政英雄》、《第三布局 塵沙惑》、《追分成功》
獎項：2020年以《無主之子》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎
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