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孫綻單親家庭長大！主動找生父「一眼認出他」　米可白交到好對象

▲米可白男友孫綻（左圖）出身單親家庭，曾經主動尋找生父，父子相認過程很感人。（圖／孫綻、米可白臉書）
▲米可白男友孫綻（左圖）出身單親家庭，曾經主動尋找生父，父子相認過程很感人。（圖／孫綻、米可白臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

38歲米可白（趙亦瑄）離婚3年多，2月宣傳新戲受訪默認有新戀情，對象就是小2歲、同演電視劇《追分成功》的實力派演員孫綻，兩人除了在IG隔空傳情，近日還被拍到牽手搭捷運。名氣尚不及女友的孫綻，入圍過金鐘獎，單親家庭出身的他，曾經主動尋找生父，父子相認的那一瞬間，孫綻說：「一看到我就知道是他了！」

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▲孫綻（左）跟米可白在《追分成功》互動親密，因此產生好感情。（圖／台視提供）
▲孫綻（左）、米可白合作《追分成功》假戲真愛。（圖／台視提供）
孫綻2022年接受媒體專訪揭露身世，5、6歲時父母離異，他被媽媽一手帶大，13歲母親改嫁，孫綻長達20年沒有跟生父聯絡，遑論見上一面，直到25歲，他鼓起勇氣決定尋找父親，孫綻到戶政事務所查資料，發現爸爸住在離高雄老家不遠的社區，循線找到該大樓，詢問管理員，表明自己是對方的兒子，被管理員當成詐騙集團，原來父親早就另組家庭，也有小孩。

▲▼孫綻從模特兒出身，演過《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》等賣座片配角，被封為「臺灣億萬票房武打明星」，入圍過金鐘獎男配角。（圖／孫綻IG）
▲▼孫綻從模特兒出身，演過《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》等賣座片配角，被封為「臺灣億萬票房武打明星」，入圍過金鐘獎男配角。（圖／孫綻IG）
▲孫綻從模特兒出身，演過《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》等賣座片配角，被封為「臺灣億萬票房武打明星」，入圍過金鐘獎男配角。（圖／翻攝自孫綻IG）
後來，孫綻跟爸爸約在大樓旁的咖啡廳碰面，等待的過程，孫綻如坐針氈，對父親長相很模糊的他，過濾每一位走進店裡的男性，也怕爸爸認不出已經成年的兒子，大約等了20分鐘，一名身高約170公分，跟他一樣膚色黝黑、高額頭、小眼睛的中年男子現身，「一看到他，我就知道是他了！那感覺很妙，不知道怎麼形容。」

孫綻上前給父親一個擁抱，坦言一開始不知道要跟爸爸講什麼，坐下來後，父親開始講起過去的往事，孫綻表示：「心情其實比想像中平靜。」

米可白恢單後，曾經分享理想型的條件，「可以接受大7歲、小5歲，要孝順、愛狗、愛家人，相處的感覺比起外貌更重要」，而孫綻恰好都符合，讓外界看好這段剛萌芽的姐弟戀。

孫綻小檔案

英文名：Sean Sun
生日：1988年9月4日
年紀：35歲
身高：180公分
學歷：中國文化大學體育系
作品：電影《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》、《角頭2》、電視劇《無主之子》、《廉政英雄》、《第三布局 塵沙惑》、《追分成功》
獎項：2020年以《無主之子》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎

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