身陷風波是「昔修理他人的反撲」？徐巧芯：這是我尊敬他們的方式
國民黨立委徐巧芯近日深陷大姑詐騙案風波，有網友發現PTT上攻擊徐巧芯的IP來自國發會，不過經查發現，IP源自彰化縣社頭鄉圖書館的公眾電腦，社頭鄉公所表示，經比對資料後，已確定是造訪民眾借閱一樓的公用電腦區使用該IP。對此，徐巧芯說這幾天將去提告，會把這個人抓出來；至於近期風風雨雨，綠營支持者認為是徐巧芯過去修理他人的反撲，她則表示「這是我尊敬他們的方式。」
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯今（1）日接受資深媒體人黃揚明《嗆新聞》專訪，透露自己前幾天因重感冒，所以還沒去針對被「政府網軍IP」攻擊一事提告，今天或明天就會去；徐巧芯說，該名人士若在家用自己的網路與手機就沒問題，可是他違反圖書館的使用標準，圖書館是不能使用聊天功能的，所以要把這個人揪出來，「我只要去提告這個人就會出現，昨天剛整理好資料，我會去提告。」
針對近日大姑深陷詐騙案，也導致徐巧芯捲入風波，黃揚明說，綠營支持者認為「誰叫你過去這樣修理別人，現在被修理吧」，是否心裡悔不當初？徐巧芯秒回沒有，「那是他們尊敬我的方式，我對待他們也是我尊敬他們的方式，所以我以後還是會一如往常，人在江湖哪有不挨刀。」