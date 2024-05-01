薛瑞元看健保「1點1元」應從長計議 爭取大流行公約觀察員身分
立法院衛環委員會明（2）日將審查《健保法》修正案，討論是否保障健保點值1點1元。為此，衛福部長薛瑞元今（1）日表示，這可能會破壞健保總額制度，不是一個條文可以完全處理，應該從長計議。另外，今年世界衛生大會（WHA）5月27日將在瑞士日內瓦舉行，薛表示除繼續爭取參與世衛大會外，也希望通過大流行公約（Pandemic Agreement），台灣爭取以觀察員身分參與。
記者許家禎／台北報導
國民黨在2024年總統選舉時曾喊出健保點值「1點1元」政見，準總統賴清德選前醫療政見，也跟進「保障點值」的承諾。國民黨隨即在立院提案，提出健保法第62條條文修正草案，點值低於1元時，就以公務預算補足至1元將進行審查。
為此，台灣醫院協會、醫學中心協會等8大醫護團體4月30日發聲明力挺修法。薛瑞元今天赴立法院衛環委員會前表示，這會破壞健保總額制度，不是一個條文可以完全處理，會引起健保法各條文之間的衝突，可能要從長計議。
另外，第77屆世界衛生大會（WHA）將在5月27日起在瑞士日內瓦登場，台灣是否收到WHA邀請函？薛瑞元表示，現在還沒有收到邀請函，但還是會按照既定行程來進行，且今年WHA預計通過「大流行病公約（Pandemic Agreement）」，台灣正在努力爭取以觀察員的身分參與。