「朱立倫不再神采飛揚！」前立委：兩岸關係落後於馬傅壓力大
前總統馬英九與國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前相繼赴中，對此前立委邱毅認為，傅崐萁訪中後政治行情大漲，尤其衝擊黨主席朱立倫權威地位，認為朱立倫一定壓力很大，馬傅赴中得到禮遇，證明朱在兩岸關係落後於兩人，甚至不及洪秀柱，也有人發現朱立倫似乎瘦了，「精神也不再神采飛揚」。
記者陳威叡／台北報導
邱毅表示，傅崐萁率團訪中以後，政治行情大漲，尤其對國民黨主席朱立倫的權威地位，即將520上台的準總統賴清德執政，都形成強烈的衝擊。而一向小肚雞腸的朱立倫酸度破表，做為現任國民黨主席，並没有積極力挺傅崐萁，反而只是軟弱的要求民進黨別再攻擊國民黨。
邱毅指出，倒是比較敏感的人發現朱立倫似乎瘦了，精神也不再神采飛揚，面對媒體詢問，避談他什麼出訪大陸，只淡淡的說「目前沒有計劃」。認為朱立倫一定壓力很大，馬英九、傅崐萁前後訪大陸得到禮遇，証明在兩岸關係方面，朱立倫已落後於馬傅，甚至不及洪秀柱。
邱毅說，在對美關係部分，朱立倫可說是費心經營，夏立言、黃介正等人也算知美派，但美國是現實主義的國家，還是傾向執政的民進黨，在美國佬心中，儘管疑賴，但對賴清德的重視還是遠大於朱立倫。
最後邱毅說，朱立倫不只有馬、傅的壓力，連新北市長侯友宜都不甘寂寞想出來選黨主席，認為侯在別的地方不行，在新北最大票倉還是有很大的影響力，且侯友宜和既得利益者已選定接班的市長人選，就是現任副市長劉和然，這與朱立倫心目中的人選也相悖，「朱侯之爭，禍起蕭牆，眼看是免不了的！」