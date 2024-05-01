名家論壇》賈程年／陳菊的控制院

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此案肇因於監委高涌誠突然說要調查35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境的舊案，要約詢新北市長侯友宜。先不論侯友宜當時既不是此案負責人，也不是現場指揮官，只是被知會的轄區分局刑事組長而已。更讓人質疑的是，應該是整飭官箴的監委，刻意挑在大選後馬上找賴清德對手的麻煩，時機點令人匪夷所思。
監院解釋，這是因為有民眾向監院提出檢舉，因此依法定程序處理；然而，同樣的是民眾檢舉，去年6月王鴻薇、羅智強等人向監察院陳情，檢舉高涌誠濫用職權，清算、追殺基層公務員余正煌，案件至今毫無下文，監院內部根本沒有人約詢高涌誠。
「戴著有色眼鏡，只辦藍不辦綠，這就是監察院現在的生態。」
事實上，監察院職權主要是行使彈劾、糾舉及審計權，並提出糾正案。現在的監察院儼然變成綠營的御用機關，政府執政缺失或是重大社會矚目案件，通通沒辦，卻一再針對高度政治敏感的議題，針對單一事件，對不同政黨色彩的人下手。
以羅益世案為例，這原本是促轉會的業務。促轉會解編後，行政院成立「人權及轉型正義處」主責，相關業務回到各部會，依法應該是由各部會做後續處理。如今監委逕自約詢，適法性上有所疑義，更不用說主責的高涌誠過去政治立場偏頗，爭議不斷。
為何說立委的提案一定石沉大海，監院監委紀律委員會的委員之一，就是這次約詢侯友宜的監委林郁容，監院有可能秉公處理嗎？同時間，監院強硬表示，立院此舉有違權力分立之常態，明顯介入監委獨立行使職權。簡單講，就是陳菊根本不甩立委，「我的監察院誰都不能管」。
歷史會過去，但後世應以為鑑。
民進黨若一再以轉型正義為名，行清算整肅之實，而非真正尋求社會公平與正義，若只是一再藉由政治勢力及權力機構去逼迫另一方做出承諾或道歉，而不去謀求人民的諒解與合作，那台灣終究無法真正和解，人民終究還是彼此仇視。
監察院會議室上寫著「以史為鑑、廉能上善；以民為懷、正德厚生」。諷刺的是，每天坐在裏頭的監委們絲毫不在意，甘願自貶地位，站在政黨的立場做事情，無視人民權益與生計，這樣的監察院真的不要也罷！廢了吧！
●作者：賈程年／資深媒體人
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