將蔡英文、賴清德P圖成《周處》尊者涉罪？學者：比戒嚴時還嚴格

名家論壇》賈程年／陳菊的控制院

▲監察院長陳菊。資料照。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲監察院長陳菊。資料照。（圖／記者鄭宏斌攝）

文／賈程年

監察院的英文是「The Control Yuan」，在陳菊主政下的監察院，名符其實成了民進黨政府的控制院了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院司法及法制委員會日前通過臨時提案，建請監察院將監委高涌誠送監院紀律委員會，同時建請監院調查監察院長陳菊。對此，陳菊表示遺憾與憂心；不過，此案註定無疾而終，畢竟用「建請」就是無法強制，而只要是非綠營的提案或檢舉案，監察院幾乎置之不理，以至於立委的「小打小鬧」根本撼動不了陳菊坐鎮的「控制院」。

此案肇因於監委高涌誠突然說要調查35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境的舊案，要約詢新北市長侯友宜。先不論侯友宜當時既不是此案負責人，也不是現場指揮官，只是被知會的轄區分局刑事組長而已。更讓人質疑的是，應該是整飭官箴的監委，刻意挑在大選後馬上找賴清德對手的麻煩，時機點令人匪夷所思。

監院解釋，這是因為有民眾向監院提出檢舉，因此依法定程序處理；然而，同樣的是民眾檢舉，去年6月王鴻薇、羅智強等人向監察院陳情，檢舉高涌誠濫用職權，清算、追殺基層公務員余正煌，案件至今毫無下文，監院內部根本沒有人約詢高涌誠。

「戴著有色眼鏡，只辦藍不辦綠，這就是監察院現在的生態。」

事實上，監察院職權主要是行使彈劾、糾舉及審計權，並提出糾正案。現在的監察院儼然變成綠營的御用機關，政府執政缺失或是重大社會矚目案件，通通沒辦，卻一再針對高度政治敏感的議題，針對單一事件，對不同政黨色彩的人下手。

以羅益世案為例，這原本是促轉會的業務。促轉會解編後，行政院成立「人權及轉型正義處」主責，相關業務回到各部會，依法應該是由各部會做後續處理。如今監委逕自約詢，適法性上有所疑義，更不用說主責的高涌誠過去政治立場偏頗，爭議不斷。

為何說立委的提案一定石沉大海，監院監委紀律委員會的委員之一，就是這次約詢侯友宜的監委林郁容，監院有可能秉公處理嗎？同時間，監院強硬表示，立院此舉有違權力分立之常態，明顯介入監委獨立行使職權。簡單講，就是陳菊根本不甩立委，「我的監察院誰都不能管」。

歷史會過去，但後世應以為鑑。

民進黨若一再以轉型正義為名，行清算整肅之實，而非真正尋求社會公平與正義，若只是一再藉由政治勢力及權力機構去逼迫另一方做出承諾或道歉，而不去謀求人民的諒解與合作，那台灣終究無法真正和解，人民終究還是彼此仇視。

監察院會議室上寫著「以史為鑑、廉能上善；以民為懷、正德厚生」。諷刺的是，每天坐在裏頭的監委們絲毫不在意，甘願自貶地位，站在政黨的立場做事情，無視人民權益與生計，這樣的監察院真的不要也罷！廢了吧！


●作者：賈程年／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》鈕則勳／國民黨真能找回兩岸關係處理能力的相對優勢？

名家論壇》方野／台南議長無罪　藍白爆料可信度是「零」！

名家論壇》吳崑玉／送花蓮組合屋　其實是一種對台灣的羞辱

名家論壇》邱師儀／當盟友被欺負，美國為何願意軍事介入？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生