影／洪孟楷跳下台和勞工站一起！嗆綠黨團三長躲立院「護航政府」

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洪孟楷致詞時指出，國民黨自2016年以來三次選舉都在野，但無論是執政、在野，國民黨團都在立院修法、監督執政者，勞工權益在過去40年裡，進步的太多緩慢，尤其是執政黨最喜歡講「基本工資有調漲」，但是基本工資的調漲，遠遠比不上物價調漲、通貨膨脹的速度。
洪孟楷認為，今天勞工團體所提出，無論是要爭取薪資、加班費，國民黨團都認為要做修正，這點是很務實很具體的承諾，再者，國民黨團也認為，勞資關係、工作權利都應該保障，因此，他在衛環委員會中，他不只一次質詢要求勞動部，針對職場關係、相關性別平等的部分，一定要落實執行，這點不分在野執政，應該做的事情就應該去做。
洪孟楷也說，醫護也相當血汗，包含醫護人員的照顧、補貼、合理待遇，黨團已經提出相關修法，希望能夠建立長久制度，真正保護醫護人員，或是基層勞工。
洪孟楷更提到，身為國民黨團書記長，他也提出外送人員的權益保障法，勞動部、行政院到目前為止，不願意正視這樣的問題，黨團會持續要求。
洪孟楷最後更砲轟民進黨，民眾黨團由總召到現場，國民黨團有書記長到現場，不曉得民進黨團等下會派哪個代表到現場，能否真正代表黨團，其實民進黨團三長現在正在委員會，要護航NCC組織法，「寧願躲在裡面護航老闆、官員，不願走下來面對勞工，不曉得是什麼心態」，洪致詞完還跳下台與遊行民眾一同喊口號。