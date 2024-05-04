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用噴的也行！治療困難型憂鬱症新招　鼻噴劑1天見效「6種人」不宜

▲憂鬱症個案有15%因自殺離世，近年有針對呈現急性自殺意念或行為的鼻噴劑上市，合併口服抗憂鬱劑，帶來更多生機。（圖／取自photoAC）
▲憂鬱症個案有15%因自殺離世，近年有針對呈現急性自殺意念或行為的鼻噴劑上市，合併口服抗憂鬱劑，帶來更多生機。（圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

許多人苦於憂鬱症，根據衛福部統計，2022年國內共有3787人自殺身亡，其中有憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病為最大原因，而在憂鬱症個案中，則有15%因自殺離世。該如何改善「治療困難型憂鬱症」是重大公衛議題，所幸近年有針對呈現急性自殺意念或行為的鼻噴劑上市，合併口服抗憂鬱劑，也帶給病人更多生機。

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國泰醫院精神科主治醫師單家祁說，治療憂鬱症的一大難題，在於許多個案屬於治療困難型憂鬱症，且某些個案呈現急性自殺意念或行為，帶給醫療很大的挑戰。

單家祁表示，與多數抗憂鬱藥物作用於血清素（serotonin）、正腎上腺素（norepinephrine）、多巴胺（dopamine）等單胺受體不同，Esketamine鼻噴劑透過結合大腦麩胺酸（glutamate）受體，也可有效改善憂鬱症狀，特別是治療困難型憂鬱症，對於合併急性自殺意念或行為的個案能較快有治療反應。 

▲營養師高敏敏透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲治療憂鬱症的一大難題，在於許多個案屬於治療困難型憂鬱症。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
在台灣，食藥署已於2022年1月核准Esketamine鼻噴劑上市，但僅限於呈現急性自殺意念或行為的鬱症成年人，且需合併其他口服抗憂鬱藥物，健保也不給付。

單家祁指出，Esketamine鼻噴劑在24小時內即可顯著改善憂鬱症狀，標準治療的療程為4週，每週使用2次，每次使用3劑，劑量由醫師根據患者的耐受性進行調整，且除了治療期間仍需持續服用抗憂鬱藥，療程結束後也得接續口服藥物治療。

不過，單家祁也說，Esketamine鼻噴劑可能會引發副作用如暈厥、頭暈、噁心、嘔吐、血壓升高、感覺異常等，多在用藥後立即出現，並於當天消失；此外，該藥不適用於所有人，若曾有動脈瘤、腦出血、腦血管畸形、物質濫用問題者，以及孕婦和哺乳期婦女等，皆不宜使用。

單家祁強調，儘管Esketamine鼻噴劑的有效性已獲證實，但患者仍應遵從醫囑謹慎使用，對於憂鬱症個案和家屬來說，及時尋求醫師專業建議，才是至關重要。

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