用噴的也行！治療困難型憂鬱症新招　鼻噴劑1天見效「6種人」不宜

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單家祁表示，與多數抗憂鬱藥物作用於血清素（serotonin）、正腎上腺素（norepinephrine）、多巴胺（dopamine）等單胺受體不同，Esketamine鼻噴劑透過結合大腦麩胺酸（glutamate）受體，也可有效改善憂鬱症狀，特別是治療困難型憂鬱症，對於合併急性自殺意念或行為的個案能較快有治療反應。
在台灣，食藥署已於2022年1月核准Esketamine鼻噴劑上市，但僅限於呈現急性自殺意念或行為的鬱症成年人，且需合併其他口服抗憂鬱藥物，健保也不給付。
單家祁指出，Esketamine鼻噴劑在24小時內即可顯著改善憂鬱症狀，標準治療的療程為4週，每週使用2次，每次使用3劑，劑量由醫師根據患者的耐受性進行調整，且除了治療期間仍需持續服用抗憂鬱藥，療程結束後也得接續口服藥物治療。
不過，單家祁也說，Esketamine鼻噴劑可能會引發副作用如暈厥、頭暈、噁心、嘔吐、血壓升高、感覺異常等，多在用藥後立即出現，並於當天消失；此外，該藥不適用於所有人，若曾有動脈瘤、腦出血、腦血管畸形、物質濫用問題者，以及孕婦和哺乳期婦女等，皆不宜使用。
單家祁強調，儘管Esketamine鼻噴劑的有效性已獲證實，但患者仍應遵從醫囑謹慎使用，對於憂鬱症個案和家屬來說，及時尋求醫師專業建議，才是至關重要。