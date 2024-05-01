勞團訴求提高雇主勞退6%強制提繳率　勞動部：持續凝聚共識

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有關「薪資提升要落實」訴求，勞動部表示自105年以來，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，月薪總調幅約37.3%，時薪總調幅達52.5%，照顧基層勞工；另為落實基本工資法制化，已訂定《最低工資法》，並自113年1月1日施行，以具體實踐經濟成長的果實由勞資共享。有關建議明定上市櫃公司應置勞工董事，及調整加班費率之建議，涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。
為促進職缺薪資資訊透明，使勞雇雙方資訊對稱，維護求職者工作權益，《就業服務法》已於107年增訂，雇主招募或僱用員工職缺之經常性薪資未達4萬元，應公開揭示或告知其薪資範圍。
關於「工作權利要保障」訴求，勞動部指出，對於企業併購員工權益的保障，政府向來重視，勞動部與經濟部、金管會積極合作，並配合地方勞工行政主管機關適時介入輔導，期企業併購過程中，員工權益不受影響。
關於因應淨零排放政策涉及公正轉型部分，勞動部已啟動以勞工為核心之利害關係人公正轉型策略之相關研究與試辦對話機制，期減緩勞工受到衝擊，積極維護勞動權益。針對勞工就(轉)業、技能培訓、職能發展等課題，辦理綠能科技與運具電動化等課程，另透過補助企業部分訓練費用，辦理員工訓練。後續將依各部會於推動淨零碳排過程，所掌握之技能訓練需求及發展趨勢，配合提供相關措施。
有關廢除家務移工個別聘僱部分，為提供現行家庭聘僱外籍看護工一對一模式以外的選擇，勞動部正研議推動外籍看護多元服務計畫，服務使用者可彈性選擇多元服務項目，由外籍看護至服務場所從事陪伴照顧等相關工作。另亦規劃結合民間團體辦理資格審核、照顧技巧課程設計、協助轉介有需求之家庭等服務。後續將持續蒐集外界意見，共商計畫內容，取得共識後推動。
至於「集勞關係要升級」訴求，勞動部指出，營造有利工會運作及團體協商為勞動部長期重要政策，已提供勞工籌組新工會及工會運作所需之獎補助措施。其次，降低勞工籌組工會30人門檻，因涉及會務假及工會同意權相關配套，勞動部將持續聽取各界意見，朝向縮小認知差距及整合意見方向努力。另積極推動勞資會議及團體協商，以提供勞工企業經營相關資訊權。至於消防員籌組工會部分，將朝修正《公務人員協會法》方向，擴大並強化公務人員結社權及協商權。
有關增加國定假日，軍公教一體適用部分，現行國定假日均由內政部統一規範，「五一勞動節」軍公教是否一體適用放假規定，政府將聽取各界意見及審慎評估。目前《勞動基準法》已保障勞工週休二日，未來將持續督促事業單位落實相關法令，以建構友善職場環境。
有關「退休權益要安心」訴求，勞動部表示勞工保險是國家辦理的社會保險，政府會負最後支付責任，並持續撥補勞保基金，以確保勞保制度穩健運作。至所提設立基礎年金及課徵資本利得稅之訴求，因涉相關社會保險制度整合、國家整體財政及稅制調整等問題，勞動部將配合整體政策規劃辦理。
《勞工退休金條例》（勞退新制）自94年7月1日起施行至今，雇主應按月為勞工提繳不低於每月工資6%之退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，勞工不再因轉換工作而影響退休金權益。勞退舊制及新制均是最低標準，勞動部已持續呼籲企業獲利應由勞資共享，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件。關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。