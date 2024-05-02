明天、死亡哪個先來？周元同意「先拍遺照」：留住最帥的黑髮模樣

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相信世上有鬼卻不帶避邪物 反而自備滅火器防災
該作以「鬼魂」為主題，但周元原本不相信世上有鬼，直到大學在更衣室撞鬼，此後便寧可信其有，不可信其無，「不只我自己看到，當時連同大約10個同學都一起看到有鬼在動。我還記得我嚇到起雞皮疙瘩。雖然我不相信世界上有鬼，但自從那次撞鬼之後就認為應該是有可能存在的。」權娜拉沒有遇鬼經驗，反倒是拍《夜限照相館》時，被畫上特殊妝容的假鬼嚇到。
雖然遇過鬼，但周元沒有隨身攜帶避邪物的習慣，意外自爆會準備滅火器以防發生意外，「萬一車門打不開時可以用來打破玻璃的東西，車子裡倒是有很多自保的東西。」權娜拉因為沒有遇鬼困擾，自然就沒有避邪小物，只有夏天外出時，會帶驅蚊用品防範蚊蟲叮咬。
留住最美、最帥的模樣！周元、權娜拉「先拍好遺照不奇怪」
除了劇中的「死者把握回到生前的機會拍最後一張照片」，現實生活也滿多人會提前選好遺照，周元對此表示贊同，更以奶奶事先拍好遺照舉例分享：「我覺得這是理所當然的事，因為真的到了爺爺奶奶的年紀，真的不知道會在什麼時候、什麼情況下過世，所以才先拍好遺照。我奶奶也在大約10年前就先拍好遺照了，那時候有著滿頭黑髮，身穿韓服用最美的樣子留下照片。雖然可能是以防萬一，先拍起來備著，但我想應該是想趁著自己最美、最帥氣的時候留下遺照才拍的吧。」
權娜拉曾被專業遺照攝影師的話語打動，內容為「不要認為人生從今天起就沒剩多少日子了，今天拍了長壽照，因此要認為自己會長命百歲、健康又幸福的活下去」，她覺得這番話非常帥氣，同時對死亡產生不同見解，既然無法預測明天或死亡哪個先來，那就好好珍惜當下，用盡全力去愛喜歡的人、拍下許多照片，盡量不留遺憾、充滿感激的去過每一天。周元也說：「我拍戲的時候常常在想，為了不讓自己以後來到這種照相館化解遺憾或懊悔，現在就該好好對待身邊的人，全力以赴，認真過每一天。」
聊到生前一定要完成的心願，周元會維持現況不轉行，亦不會特別做出其他改變，「感覺我會過著跟現在一樣的生活，如果能事先知道我只能活到現在，我應該會接受事實，努力享受每一天。沒有其他想要做的職業。」權娜拉簡短表示：「感覺會很傷心…如果只能活到現在。」不過他們也會跟劇中鬼魂一樣，找畢生所愛的家人、朋友、寵物合影，留下美好回憶。《夜限照相館》可至friDay影音收看。
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