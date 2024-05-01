鄭家純整件洋裝透視！沒穿內衣又不走光 揭小心機：幾乎看不出來
30歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）前年11月嫁給大3歲日籍醫生AKIRA，並為愛退出寫真界，她昨（30）日在臉書分享工作花絮照，穿一件全透視的洋裝，由於沒穿內在美，做足防護措施，卻又看不出破綻，網友一滑到照片，目光忍不住停留，「這...厲害呀！」
記者楊穎軒／綜合報導
鄭家純昨天進棚錄製節目《小明星大跟班》，選穿一襲以靛藍色花卉拼湊而成的網紗洋裝，特別的是胸口、大腿以下採透視設計，讓她的D罩杯雙峰、人字事業線乍洩，纖細玉腿忽隱忽現，十分撩人且性感。
對於這件單品，鄭家純說明：「穿這種洋裝時，裡面會貼整塊透明的隱形內衣，比起用一般的粉膚色矽膠NuBra，透膚的部分幾乎看不出來，也不會像膚色布面款和皮膚有色差！」
男女網友情緒激動，「好美喔！每一個細節都很完美」、「我們家純最美又有氣質」、「真心很佩服妳這個年紀仍堅持著嚴格的體格控制，將最完美的體態展露於人前」、「可惡！邪惡思想起來了！太美」、「家純像美人魚...」、「內心正直善良的人，自然而然就長得漂亮！」有人質疑她五官長得跟以前不一樣，本人回覆：「沒了嬰兒肥！」
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