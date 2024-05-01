《不夠善良的我們》簡慶芬心經字超漂亮 導演曝抄寫人就是「她」
台劇《不夠善良的我們》上周末播畢後仍舊引發不少討論，尤其劇中的小細節，都是劇迷們討論的重點。倒數第2集中，由林依晨飾演的簡慶芬在抄寫心經，工整的字體十分漂亮，讓不少粉絲看到後都到導演徐譽庭的臉書留言，詢問是不是徐譽庭寫的字，未料導演親自回應，並回答：「是依晨。」引發不少粉絲們驚呼。
記者張一笙／綜合報導
林依晨在《不夠善良的我們》中，飾演中年人妻簡慶芬，多年以來一直對自己沒自信，總把許瑋甯飾演的丈夫前任女友張怡靜（Rebecca）當作假想敵，自結婚起就一直對Rebecca抱持著既羨慕又忌妒的恨，並一步步地導致她與丈夫的婚姻出現問題。
直到劇情最後，簡慶芬發現Rebecca罹患乳癌，並且癌細胞已經擴散至全身時，她開始抄寫心經迴向給Rebecca，並且照顧Rebecca直到去世。不少粉絲看到林依晨抄寫心經時，發現筆記本上的字跡十分好看，不少粉絲以為這是導演徐譽庭的字，徐譽庭也親自在臉書為粉絲們解答，那是林依晨本人的字跡，讓不少粉絲感到十分驚訝。
《不夠善良的我們》的故事並沒有轟轟烈烈的愛情，只有平淡的夫妻生活，以及每天都必須面對的生活瑣事。因此，林依晨曾對《不夠善良的我們》的劇迷們，分享她對這部劇的總結，就是「一念菩提」。林依晨說，如果能夠轉念，就能看到不同的世界，因此她也希望觀眾們能在劇中，發現有著更多面、更複雜人性的簡慶芬和林依晨。
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