《不夠善良的我們》國民俗仔親許瑋甯快扭傷？柯震東身高竟有184
話題台劇《不夠善良的我們》日前迎來精采大結局，但觀眾意猶未盡，相關的熱烈討論仍然持續發酵，尤其柯震東帥氣出演年輕小奶狗「于向立」，與許瑋甯飾演的「Rebecca」在劇中有段曖昧姐弟戀，更是影迷關注焦點，其中柯震東在劇裡還因為無法接受罹患乳癌的許瑋甯，而被冠上「國民俗仔」的稱號。近期有粉絲看得太入迷，發現其中一幕兩人在街頭親吻，柯震東彎腰的姿勢似乎有些勉強，便好奇發問：「是柯震東太高還是許瑋甯太小隻？」柯震東也回應：「她167吧！我184。」透露兩人相差17公分，消息曝光也震撼粉絲。
記者施以慧／綜合報導
其實柯震東在IG上曾曝光和許瑋甯的合照，儘管167公分的許瑋甯已經穿上高跟鞋，但柯震東還是刻意彎腰，好讓自己也能同框，真實身高曝光讓粉絲相當驚訝：「啥！你184？？？」、「真假！抱歉因為沒看過你本人，我以為你只有176-178上下！」、「哇！看不出來！」、「比想像中的高。」、「結果最驚訝的是你184！？」、「外表讓我把你的身高打折了。」
其實柯震東出席各大場合，與同場的女星都有明顯身高差距，他昨（30）日出席香精代言活動，與身高165公分、穿上高跟鞋的宋芸樺就有落差；在Netflix戲劇《愛愛內含光》的記者會上，身高164公分的詹子萱穿著超高長靴現身，但與柯震東站在一起，還是矮了一截。
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