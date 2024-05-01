中職／洪一中傻眼！台鋼單局發生3次守備失誤 慘遭統一獅海灌9分
洪一中傻眼！台鋼雄鷹今（1）日在主場迎戰統一獅，兩方都派出主力先發投手，前3局打線都沒有分數進帳，且台鋼在4局下先馳得點。但5局上江承諺接連被敲安，且連續發生3次守備失誤，導致最後單局被統一攻下9分，目前台鋼以9：1大幅落後。此外，發生失誤的三壘手黃劼希，疑似也因為自責而在場上紅了眼眶。
記者林之越/綜合報導
4局下，台鋼吳明鴻、黃劼希接連敲安後，曾子祐適時敲出中外野的落地安打，幫助台鋼先馳得點，1：0領先統一。然而，5局上情勢出現翻轉，統一前3名打者接連敲安，迅速將比數追平，且第8棒陳重羽執行犧牲觸擊時，江承諺處理出現失誤，讓統一無人出局攻佔滿壘。
接續打擊的林靖凱雖然打出軟弱的內野滾地球，但三壘手黃劼希傳本壘再次發生失誤，統一再添1分，且依舊無人出局。接著邱智呈大棒一揮，擊出帶有2分打點的中外野安打，幫助球隊擴大領先，統一5：1台鋼，讓台鋼不得不換上許峻暘後援登板。
然而，台鋼此時輪到二壘手郭永維發生接球失誤，沒能抓下最後出局數，更讓後續打者陳重廷、潘傑楷再有機會敲出安打，統一攻下9分大局。目前比賽進行到6局上，統一以9：1領先台鋼。
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