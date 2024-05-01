全台最夯兒童美術館爆人潮 館方管控人流維持參觀品質

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對此，主管機關桃園市文化局長邱正生表示，館方已預料會有這種盛況，事前做了沙盤推演，也透過與國內「inline」系統合作抽號碼牌、控管人流。但畢竟全館容留人數僅為600人，實在不易消化每日5000名以上民眾進場。尤其，絕美外觀建築又吸引許多網紅打卡拍照，未來肯定會是北台灣超熱景點之一，這也是要考驗館方應變能力，好維持兒美館服務品質。
連日來，由於人潮一波波，兒美館做了多項應變措施，包括透過與「inline」系統合作，抽取號碼牌機制控管人流；開放國際演講廳作為候位空間；各展區也都規劃場次時間，幫助人潮流動，讓每個人都有機會欣賞體驗作品。
邱局長進一步表示，兒美館空間、展覽與活動皆經詳細規劃，開館展就融入桃園文史脈絡、埤塘地景特色、城市多元交流等主題，透過互動打開孩子五感，體會作品內涵。9月試營運結束後，超過18歲、未滿65歲的民眾必須購票入場，相信屆時就能紓解人潮，讓民眾有更好的參觀品質。
來自台中的劉媽媽帶著兩個小孩遠道而來，他們拿了號碼牌發現要等待將近2個小時，便帶著孩子到附近餐廳吃東西、再到公園走走後順利入館觀展。劉媽媽說，人潮眾多代表大家對兒美館有興趣，自己和孩子都覺得兒美館展覽很棒、建築很美，多等一下也值得！
為免民眾辛苦等待，每逢假日時，館方會在第一時間於桃園市立美術館fb、Ig社群平台上發布訊息，告訴大家目前需要等候時間，方便民眾安排前往時間。事實上，大多數逛展民眾對於兒美館能夠提供孩子放電、培養藝術美感都持正向評價。至於館方也會努力維持觀展品質，並持續做好服務工作。