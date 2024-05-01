「十字焦屍命案」4名凶手燒屍棄屍！日本男星若山耀人疑幫凶被逮
日本栃木縣那須町上月（4／16）傳出一起驚悚的「十字焦屍命案」，55歲原籍中國的寶島龍太郎和他56歲老婆寶島幸子的屍體被焚燒遺棄深山中，2人的手腳皆被綑綁，整體呈現十字狀態，死狀相當淒慘。警方獲報後持續追查凶嫌，陸續逮捕到4名嫌犯，其中一位是20歲的男星若山耀人，讓不少人相當訝異。
記者施以慧／綜合報導
根據日本媒體報導，整起命案是在4月16日曝光，由於犯嫌手段凶殘，因此在消息爆出時，就引發外界關注。當地警方先前逮捕的2名嫌犯，分別是28歲策畫作案的佐佐木光，以及25歲負責處理屍體的平山綾拳。據警方了解，平山為了損壞屍體，在寶島龍太郎與寶島幸子身上點火，調查人員還發現，平山在東京都品川的一家超商附近，將自己的車交給另外2個人，2名幫凶隨之曝光。
警方之隨後逮捕20歲的姜光紀與20歲的若山耀人，是因為發現兩人曾與佐佐木光、平山綾拳有接觸，不排除參與犯罪的可能，便在4月27日發布全國通緝令。警方在4月30日確定了2人的藏匿處後，在今（1）日凌晨5點於神奈川縣大和市的一家酒店逮捕到姜光紀，隨後在千葉市一處民宅逮捕到若山耀人。
佐佐木光落網後，曾供稱自己是聽命於「某人」的指示，才將寶島龍太郎和寶島幸子的屍體託付給平山綾拳處理，所以目前日本警方還在調查這名「某人」的真實身分與下落。另外警方還懷疑姜光紀與若山耀人極有可能與平山綾拳共同處理屍體，雖然目前尚未證實，但已朝此方向調查。
若山耀人遭逮後引發當地關注，若山耀人為童星出身，2012年以日劇《惡夢小姐》出道，收穫一票粉絲，曾出演過大河劇《軍師官兵衛》，飾演男主角岡田准一的童年時期，還演過知名電影《魔女宅急便》，但在2018年後就淡出演藝圈，沒想到再度登上新聞，竟是被依燒毀屍體罪嫌逮捕，震驚社會。
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