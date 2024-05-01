中職／兄弟4：2勝味全！魏碩成主投5局奪勝投 伍鐸跨季5連勝被斷
中信兄弟今（1）日面對味全龍，先發土投魏碩成主投5局僅失2分，而打線首局靠著曾頌恩在滿壘時敲安拿下2分，並在4局上靠著安打串連再攻下2分，最終牛棚也守住2分差，兄弟以4：2擊敗味全。除了終止伍鐸跨季5連勝外，味全也吞下近期的3連敗。
記者林之越/綜合報導
首局兄弟無人出局攻佔滿壘，「魚住」曾頌恩敲出適時的穿越安打，一棒將王威晨、岳政華送回，幫助兄弟先馳得點2：0味全。味全打線也不落人後，1局下吉力吉撈．鞏冠從魏碩成手中敲出陽春砲，這是他個人本季第4轟，味全追至1：2落後。
4局上，岳東華、高宇杰接連敲出安打後，輪到開路先鋒王威晨打擊，抓準伍鐸偏低的變化球出手，撈成右外野的落地安打，二壘跑者楊祥禾跑回本壘得分，後續岳政華再擊出帶有1分打點的高飛犧牲打，兄弟4：1味全。
味全張祐銘在5局下敲出擊中右外野大牆的深遠安打，曾頌恩嘗試跳接未果，跑者順利站上三壘，李凱威敲出安打，將張祐銘送回本壘，好在魏碩成頂住壓力，收下最後1個出局數，兄弟4：2領先味全。
9局上兄弟一度有機會再添保險分，不過味全後援投手呂詠臻上場連飆2K化解危機。比賽後半段，兄弟也派出較穩定的勝利組牛棚李振昌、王凱程、呂彥青等人後援，成功守住2分差，並由「小黑」吳俊偉上場關門，最終以4：2擊敗味全龍。
魏碩成獲選單場MVP，先發5局被敲5支安打僅失2分，收下本季第2場勝投，打線方面曾頌恩雖然僅敲出1支安打，但貢獻2分打點，而王威晨共4打數也敲出2支安打。
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