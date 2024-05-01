搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

影／怵目驚心！144公里速球直擊頭部　台鋼吳明鴻遭擔架抬出場

▲台鋼雄鷹吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／NOWnews資料照)
▲台鋼雄鷹吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／NOWnews資料照)

記者廖聿偉/綜合報導

中華職棒新軍台鋼雄鷹近況低迷，今(1)日11分之差不敵統一獅，而且8局下捕手吳明鴻還遭到統一獅後援洋投裴瑞茲的頭部觸身球，畫面怵目驚心，當下他就被送往醫院，台鋼球團回應，「吳明鴻今晚被頭部觸身球直擊，當下意識清楚，第一時間已前往醫院做進一步的檢查，為慎重起見，今晚會留院觀察，等待明天檢查報告。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據轉播單位顯示，洋投裴瑞茲這顆球速度高達144公里，且直接朝著吳明鴻的頭部而去，吳明鴻完全反應不及，沒辦法躲避就被砸中。

吳明鴻當場倒地不起，神色痛苦，比賽也一度暫停約5分鐘，最後吳明鴻被擔架抬下場。主事者裴瑞茲非常自責，最後也被教練團換下場。

吳明鴻這場先發出賽，單場3安打，1打點，2得分，打擊率高達3成48，也是目前台鋼的主力捕手。

▲吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／擷取自CPBL.TV)
▲吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／擷取自CPBL.TV)
根據台鋼球團回應，「吳明鴻今晚被頭部觸身球直擊，當下意識清楚，第一時間已前往醫院做進一步的檢查，為慎重起見，今晚會留院觀察，等待明天檢查報告。」

吳明鴻是台鋼雄鷹今年主戰捕手，原本是中信兄弟棄將，2022年不在60人大名單後，他就轉戰台鋼後，慢慢受到重用，而他最高學歷為文化大學，曾入選中華培訓隊。也是洪一中總教練的學弟。

▲吳明鴻4月20日開轟，是他生涯首轟，讓球迷印象深刻。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲吳明鴻4月20日開轟，是他生涯首轟，讓球迷印象深刻。（圖／台鋼雄鷹提供）
吳明鴻於2017年季中選秀會中被中信兄弟以第五輪（全選秀會第19順位）選進，是王柏融文化學弟，也曾演過電影《KANO》，高中就讀嘉義高中，目前29歲。

吳明鴻小檔案：

出生年月日： 1994年11月2日（29歲）

身高體重：178公分　85公斤

簽約金：250萬

守備位置：捕手

出生地：嘉義市

最高學歷：文化大學

經歷：

嘉義市西區博愛國民小學少棒隊

嘉義市立民生國民中學青少棒隊

國立嘉義高級中學青棒隊

中國文化大學棒球隊（美孚巨人）

中華職棒中信兄弟（2017年－2022年）

中華職棒台鋼雄鷹（2023年－）

以上資料來自：台灣棒球維基館

中職／雄鷹單局3失誤釀災！猛獅大軍2戰狂轟27分　統一17：6台鋼

中職／兄弟4：2勝味全！魏碩成主投5局奪勝投　伍鐸跨季5連勝被斷

中職／洪一中傻眼！台鋼單局發生3次守備失誤　慘遭統一獅海灌9分

中職／謝謝你郭俊麟！只當了28天隊友　台鋼雄鷹今賽前將致贈球衣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞