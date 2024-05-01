影／怵目驚心！144公里速球直擊頭部　台鋼吳明鴻遭擔架抬出場

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吳明鴻當場倒地不起，神色痛苦，比賽也一度暫停約5分鐘，最後吳明鴻被擔架抬下場。主事者裴瑞茲非常自責，最後也被教練團換下場。
吳明鴻這場先發出賽，單場3安打，1打點，2得分，打擊率高達3成48，也是目前台鋼的主力捕手。
根據台鋼球團回應，「吳明鴻今晚被頭部觸身球直擊，當下意識清楚，第一時間已前往醫院做進一步的檢查，為慎重起見，今晚會留院觀察，等待明天檢查報告。」
吳明鴻是台鋼雄鷹今年主戰捕手，原本是中信兄弟棄將，2022年不在60人大名單後，他就轉戰台鋼後，慢慢受到重用，而他最高學歷為文化大學，曾入選中華培訓隊。也是洪一中總教練的學弟。
吳明鴻於2017年季中選秀會中被中信兄弟以第五輪（全選秀會第19順位）選進，是王柏融文化學弟，也曾演過電影《KANO》，高中就讀嘉義高中，目前29歲。
吳明鴻小檔案：
出生年月日： 1994年11月2日（29歲）
身高體重：178公分 85公斤
簽約金：250萬
守備位置：捕手
出生地：嘉義市
最高學歷：文化大學
經歷：
嘉義市西區博愛國民小學少棒隊
嘉義市立民生國民中學青少棒隊
國立嘉義高級中學青棒隊
中國文化大學棒球隊（美孚巨人）
中華職棒中信兄弟（2017年－2022年）
中華職棒台鋼雄鷹（2023年－）
以上資料來自：台灣棒球維基館