中職快評／兄弟崛起！本土先發更牢靠 盤點魏碩成拿勝投兩大關鍵
中信兄弟近況不差，近3場拿下2勝，之前與強敵統一獅戰成1平，加上拿新軍台鋼雄鷹進補，兄弟戰績11勝9敗，穩居第2，開季至今勝場數首度比敗場數多出2場，且是聯盟唯二勝率突破5成的球隊。
文/強打中年
兄弟後援投手穩定度仍要加強，不過先發投手逐漸回穩，尤其本土投手魏碩成漸入佳境，近2場都拿下勝投，累計投了12局只丟掉2分，開季4場先發都至少投滿5局，成為球隊倚重的先發戰力。
魏碩成昨(2)日碰上味全龍投到抽筋，不過靠著意志力拿下勝投，連中信總教練平野惠也非常讚許。
魏碩成逐漸成長 先發投手群注入強心針
其實魏碩成能拿勝投有2大關鍵，平野惠一發現首局魏碩成太依賴直球，因此提醒他要配速，利用速差才能有更好的效果。另外，開賽前2局共投出3次保送，度過危機後，魏碩成也逐漸回穩。
另外，投手教練王建民也給予魏碩成很大的鼓勵，兩人互動融洽，魏碩成更有安定感，也是連續拿勝投的主因。
後援投手「反常」回穩
過去兄弟在7-9局的失分比例過高，後援投手防禦率破6，是全聯盟最差，不過昨對上味全龍有所改善，包括4名本土投手李振昌、王凱程、呂彥青和吳俊偉都沒有失分，也成為贏球的關鍵。