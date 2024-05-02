Draymond Green「看衰」金塊！看好灰狼贏下次輪 點出系列賽關鍵
金州勇士明星大前鋒Draymond Green在勇士隊於附加賽提前出局後，可以專心經營他的個人節目，他近期在一次分析中指出，衛冕軍丹佛金塊隊將在即將到來的第二輪賽事遇到麻煩，對上實力堅強的明尼蘇達灰狼隊時，金塊替補深度不足的問題，恐將導致他們在這一輪遇到麻煩。
記者黃建霖/綜合報導
「金塊隊贏得了系列賽，但我認為他們將遇到麻煩，原因是——我之前說過：我認為他們的替補陣容不夠好。」Green這樣說道，「他們沒有從板凳上得到足夠的支援。我認為灰狼金塊系列賽的勝負手在於替補席，灰狼板凳上有Naz Reid可以打很長時間，還有Kyle Anderson， Monte Morris是一名出色的替補控球後衛——雖然他們沒有給他太多時間，但他可以打；Nickeil Alexander-Walke表現非常出色。我認為灰狼的深度會給金塊帶來問題。」
Green表示，他認為Nikola Jokic和Rudy Gobert的這一組對決是關鍵的，但同時一輪系列賽更考驗團隊的發揮，而不是只看先發5人，「我一直告訴你們，能不能贏冠軍取決於隊上的第6人到第10人，而不是先發5人。」
「丹佛金塊隊的先發5人是聯盟中最強的，甚至可以說比其他任何一支隊伍的先發都更強，但是他們的替補陣容卻是季後賽中最弱的之一。」Green說他在晚些時候還會再更深入的分析這個系列賽，但他直覺認為「灰狼應該贏得這個系列賽。」
灰狼隊排名西區第3，金塊在這一輪7戰4勝的賽事將擁有主場優勢。例行賽交手2隊各自取得2勝，去年奪冠的金塊擁有更多經驗，並且他們上賽季首輪曾經擊敗灰狼；但灰狼今年成長不少，在進化為超級球星的Anthony Edwards帶領下，已經準備好更進一步。
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