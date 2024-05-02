影／被控縱容加薩屠殺！德國外交官訪巴勒斯坦 遭學生示威追逐
德國駐巴勒斯坦辦事處負責人歐姆扎（Oliver Owcza），4月29日率多名歐盟外交官員，訪問位於約旦河西岸的巴勒斯坦比爾宰特大學（Birzeit University），期間遭遇憤怒的學生追逐，並有幾名歐盟外交官員的車輛被砸受損。抗議者聲稱，此舉是因不滿德國在以色列與哈馬斯的衝突中聲援以國，呼籲停止對加薩地區的平民屠殺。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，事發在約旦河西岸城市拉姆安拉的比爾宰特大學，當天多名歐盟外交官於校內的巴勒斯坦博物館舉行會議，不過會議進行到中午左右，會場外就聚集了示威人群，出於安全考慮，與會者決定先離開會場。事發前，有巴勒斯坦學生在Facebook上發布消息，呼籲抗議當天也有出席的德國代表，以譴責德國對以色列的支持。
有比爾宰特大學的學生接受外媒採訪時直言，不願意讓這些人參觀學校及博物館，揚言要將允許屠殺加薩人民者，以及支持猶太復國主義的德國外交官都趕出去，強調「任何贊同種族滅絕和進攻加薩的同流合污者 」，在該校都是不受歡迎的。
對此，歐姆扎則在Ｘ平台上發文，淡化此事件，認為和平的抗議和對話總有一席之地，但遺憾的是，歐盟代表團團長當天在比爾宰特國家博物館舉行的會議，被抗議者「不適當的」打斷了。儘管如此，仍然致力於與巴勒斯坦夥伴開展建設性的合作。