SEVENTEEN新專輯大量「被丟日本路邊」！亂象背後原因曝光
南韓人氣男團SEVENTEEN近日發行專輯《17 IS RIGHT HERE》，光首日就賣出226萬張，專輯銷量開出紅盤，再度證實了他們的高人氣。豈料，近日社群上竟出現SEVENTEEN的專輯被大量丟棄在日本街頭，背後原因與行銷策略有關，讓人看了無奈搖頭。
記者薛羽彤／綜合報導
社群平台X（原推特）近日出現了大量的SEVENTEEN新專輯被丟在日本街頭的照片，上面還有標語「想要的話随便拿」，讓許多粉絲看了不敢置信。事實上，粉絲常為了專輯裡偶像的小卡，以及更多抽選簽售會的機會，會一次購買大量專輯，而這些一模一樣的專輯無處安置，也就只好丟棄，才會引發這種亂象。
現今唱片圈為了專輯銷售量，常會在裡面附贈偶像小卡，刺激買氣達到行銷策略。SEVENTEEN的新專輯被丟棄在日本街頭的畫面，傳回韓國後，引起韓國網友熱議，「看來銷量很高的團體，應該都有這個現象」、「歌手本人看到做何感想」、「好病態」、「這樣賣專輯沒有意義吧，應該要1個人就只算1張銷量，才能遏止類似情形」、「小卡文化催銷量的同時，也生出不少問題呢。」
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