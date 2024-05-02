釀6死7傷！越南工廠恐怖爆炸影片曝 死者包括1名中國人
越南一家工廠在昨（1）日上午8點半發生鍋爐爆炸意外，導致工廠被火勢吞沒，當時工廠的員工約有30人在現場工作，雖然緊急避難，仍造成6人死亡、7人受傷，死者包括一名中國公民。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合越南媒體報導，這起意外發生在越南南部同奈省（Dong Nai）「日出木材生產交易公司」（Sunrise Wood Trading Production Company）的一家木材工廠，爆炸原因疑似因鍋爐故障所引起的火勢，造成多人死亡和受傷。
越南同奈省人民委員會已向罹難者家屬提供慰問和經濟支持，遇難者家屬獲得2,000萬越南盾（相當於789美元、新台幣2萬5千元）。此外，政府還向每名受傷人員提供1,000萬越南盾。
一名目擊者説：「到達現場後，我看到了可怕的場景：到處都是碎片，院子裡有幾具屍體。」警方則指出，爆炸發生後，受傷的7人已經送往Thong Nhat General Hospital醫院和其它醫療設施接受治療，目前警方正全力調查此案，以便釐清案情。而Thong Nhat General Hospital醫院的院長告訴越通社，在被送往該醫院的5名受害者中，一名傷者情況危急。