桃園機場藏神祕角落！他公開「免費隱藏設施」　萬人激讚：超貼心

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臉書粉專「Mr. Rabbit 歐洲行旅」近日發文分享桃園機場神祕角落，表示「你知道回國可以先洗澡再回家嗎？」他指出很多人都知道從桃園機場出境，有貴賓室可以洗澡，也有免費的淋浴間，但其實回來台灣，也可以先洗澡再入境，且一樣也是供旅客免費使用。
「Mr. Rabbit 歐洲行旅」透露，第一航廈與第二航廈入境台灣前的免費淋浴間，就位在的行李轉盤旁邊，「桃園機場非常貼心設置男生／女生分開的男女淋浴間，讓旅客可以免費使用」，且淋浴間裡還免費提供沐浴乳及洗髮精，還規劃設計無障礙空間，淋浴間裡頭十分寬敞。
「Mr. Rabbit 歐洲行旅」也提醒，旅客們若想使用免費淋浴間，記得先不要過海關，「過了海關走出電動門就會出去，無法再進來洗澡唷」，另外也要自行攜帶毛巾。他分享完直呼「下次你如果搭乘長途飛機，像是從歐美回來台灣，想要先洗個澡再回家，別忘了可以來免費淋浴間洗澡喔！」
貼文曝光後，引來超過1萬名網友按讚，眾人紛紛驚呼「原來出境也有免費的洗澡間」、「很不錯！尤其在飛行了10幾20個小時之後⋯又沒有辦法直接回家洗澡的時候」、「很貼心，需要的人一定會感謝。」另外也有人提醒，「我去年12月回去的時候有用過，免費的。但是要注意用電和熱水有倒數計時喔。」
桃園機場淋浴間位置及開放時間
事實上，桃園機場曾在官網中介紹，機場內部共有10處淋浴間，分別位於第一、第二航廈各樓層的出發區、抵達區，以及非管制區。各淋浴間分設男、女淋浴室，提供冷熱水服務，還設置桌台、座椅、掛鉤、鏡子，功能一應俱全。桃園機場也列出各淋浴間的詳細位置及開放時間。
🟡第一、第二航廈淋浴間地點及開放時間如下：
06：00～22：00位置：第一航廈-4F（出發區）
00：00～24：00位置：第一航廈-2F（抵達區）
00：00～24：00位置：第一航廈-2F（抵達區）
00：00～24：00位置：第一航廈-1F（抵達區）
00：00～24：00位置：第二航廈-1F（抵達區）
08：00～17：00位置：第二航廈-3F（出發區）
05：00～23：00位置：第二航廈-4F（出發區）
00：00～24：00位置：第二航廈-4F（出發區）
08：00～20：00位置：第二航廈-5F（非管制區）
08：00～20：00位置：第二航廈-5F（非管制區）