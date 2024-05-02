美半導體拖累台股早盤跌百點 這5檔營建股卻逆勢飆漲停
美國聯準會最新宣布利率按兵不動，不過主席鮑爾釋出鴿派言論，一度激勵道瓊指數上漲逾530點，不過尾盤震盪走低，終場僅上漲87.37點，整體美股1日跌多漲少，其中費半指數因為半導體類股慘摔，跌逾3%。台股今（2）日也開低，早盤一度跌近150點，下殺來到20248點，權值股台積電、鴻海跌逾1%，AI股早盤熄火，但營建有5檔飆漲停！
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲87.37點，漲幅0.23%，收37903.29點；那斯達克指數下跌52.34點，跌幅0.33%，收15605.48點；費城半導體指數下跌165.62點，跌幅3.54%，收4507.68點；標普500指數下跌17.3點，跌幅0.34%，收5018.39點。
超微1日重挫8.9%、輝達跌3.9%，另外博通、美光與應材跌幅2到4%多。台積電ADR下跌1.7%，收在134.94美元。受到美股下挫影響，台北股市今日開盤下跌77.4點、來到20319.2點，早盤一度跌近150點，下殺來到20248點。權值王台積電早盤跌10元，來到781元，跌1%多，鴻海跌幅也有1.6%，來到154元附近。
至於AI股早盤也熄火，部分個股隨後稍稍拉抬，像是台光電漲逾4%，智邦、世芯-KY、雙鴻、創意漲1到2%。不過，要說到盤面最亮眼，依舊是營建股，其中遠雄、大將、上曜、隆大、鄉林飆漲停，國建與力麒也幾近漲停，宏盛、昇陽、國揚、冠德、國產、太設漲6到8%，京城、聯上發、根基、欣陸、興富發、日勝生、太子漲4到5%。