快評／塞爾提克破除心魔！瓦解熱火區域聯防　「1.52」成勝利密碼

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在去年塞爾提克擁有例行賽第2的進攻效率，結果在東區決賽，有效命中率被被熱火壓制到只有52.9%，7戰場均僅有105.3分。熱火用區域聯防打亂了他們的節奏，讓他們陷入到一種決策困境之中，綠衫軍大量的機會浪費在那些引誘他們出手的跳投之中。
有趣的是，今年前4戰打完，塞爾提克的場均得分也只有105.3分，但他們的有效命中率54.7%要比去年好。熱火在沒有Jimmy Butler的情況下，對團隊進攻造成了巨大的打擊，他們不太可能在少了聯盟最出色的季後賽球員後，還能下克上贏得系列賽。
儘管佔盡了優勢，但塞爾提克這一輪要證明的不僅僅是贏，而是要贏得漂亮，打敗去年戰勝他們的那套防守模式。熱火去年大放異彩、成為討論焦點的區域聯防，在這一輪系列賽似乎沒有起太大作用，去年東區決賽，他們的聯防使用率為13.4%，並且每回合平均只丟1.02分
但在今年，熱火前4戰的聯防使用率只有8.1%，甚至還不如密爾瓦基公鹿和費城76人，而且每回合要掉1.52 分，效果不如預期。在面對這支創下NBA單季歷史新高進攻效率（123.2）的塞爾提克，「區域」被擊碎了。
區域聯防是玩弄心理的魔鬼，他逼迫球員得迅速處理場上資訊，並做出正確的判斷，你不能被假象的空檔引誘出手過多的跳投。而是要正確轉移球，製造出高質量的出手，而塞爾提克在這5場比賽中正是這麼做的，這也是他們從去年失利中所得到的成長。
這一輪系列賽開打前，在Butler傳出傷情後，應該有不少人認為會是塞爾提克4：0橫掃的結果，熱火第2戰雖靠著不可思議的三分手感爆冷拿下一個客場，但最終結果仍相去不遠，塞爾提克4：1「紳士橫掃」。
G5塞爾提克有5人得分上雙，Jayson Tatum今晚只有9投4中，得到了16分，團隊投籃命中綠54.5%，三分球命中16記、命中率40.0%，這對於球隊來說是最好的情況，說明他們不需要主力球星火力全開，就已順利解決對手，這是也是第一種子面對第八種子理應打出來的水準。
塞爾提克下一輪將對上克里夫蘭騎士和奧蘭多魔術之間的勝者，目前騎士在系列賽以3：2暫時領先。無論對上哪一隊，他們應該在陣容和經驗上都擁有巨大的優勢。
雖然Butler缺陣，但跨過熱火對於塞爾提克來說應該是有象徵性意義的，特別是他們在這個系列賽擊碎了去年困擾著自己、並因此遭淘汰的那個由Erik Spoelstra一手打造的區域聯防，以令人信服地方式跨過心魔，那對於一支目標是爭奪最終總冠軍的球隊來說，這是必要的。
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