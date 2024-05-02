利菁被假名醫詐騙近9000元！為減肥慘上當 「親揭2步驟」討回錢
「麻辣天后」利菁日前碰上「假邱正宏醫師詐騙案」，她透露之前因為想減肥，找到自稱邱正宏醫師的減肥瘦身影片，利菁私訊對方，沒想到竟碰上詐騙，以假的產品詐騙她將近9000元。利菁在臉書上分享2步驟，教粉絲若碰上此情況，如何把錢拿回來。
記者薛羽彤／綜合報導
減肥名醫邱正宏遭詐騙集團盜用身分，本人於2023年就已經報案，卻無奈抓不到犯人，讓詐騙集團橫行。利菁近日曬出與詐騙集團的對話，她查覺到對方的口氣，與她認識的邱醫師不一樣，質疑對方真實身分，沒想到卻遭反嗆「憑什麼說我不是邱醫師？」利菁表明自己認識邱醫師本人，對方聽聞她要求「退款」後，就說：「去退去退」，接著音訊全無。
利菁購買的貨品成分標示不清，花了8960元被假的邱正宏詐騙，所幸最後將錢拿回來，她也分享2大步驟，一必須立即撥打貨物上面的宅急便電話，告知對方是詐騙，給他商品編號，確定他們收了錢；二「他們會給1支報關行電話（換句話說詐騙總部不在台灣）。有爭議根據消費法。報關行必須保護消費者，把這筆錢扣下寄還給消費者！」
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