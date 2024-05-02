200噸魚群死亡！越南酷暑高溫　數十萬條魚暴斃

今（2）日邁入五月，回首過去一個月，東南亞已提早邁入夏季，並且今年氣候異常炎熱，除了泰國已因大熱天而有超過30人死亡，甚至有3歲男童玩水到一半「微血管破裂」死亡，菲律賓也出現酷熱天氣，體感溫度飆破50度，而越南更是打破1997年以來最長的熱浪天數。越南同奈省的水庫更出現200噸魚群死亡事件，疑因熱浪高溫和水庫當局管理不善，造成數十萬條魚暴斃。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，胡志明市周邊的平陽省、平福省和同奈省目前也正經歷30年來最熱的旱季之一，三省熱浪日已分別持續50天、49天和33天。南部地區水文氣象中心氣象預報部門主管黎庭決說，南部多地熱浪日破紀錄，主要歸因於聖嬰現象，恐怕這一整年都會特別炎熱。
另外，同奈省壯奔縣的1名居民也告訴《法新社》：「因為缺水和熱天，宋梅水庫（Song May reservoir）的魚都死光了，死魚們造成臭氣熏天，過去10多天以來生活都被打亂。」
由於過去幾週都沒有下雨，水庫水位過低，導致水中生物都難以生存。面積廣達300公頃的水庫，放眼望去只見一大片暴斃的水中生物幾乎完全遮蔽水面，畫面相當淒慘。
水庫管理當局先前曾放出水庫存水，試圖搶救下游的農作物，同時抽取底部淤積的泥沙，試圖增加蓄水量以及魚類生活的空間。然而清淤泥的行動並未奏效，魚類仍是紛紛死亡。地方政府正著手調查此案，並加快打撈死亡的魚群。