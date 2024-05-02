賴清德狂叫錯他名字「恐釀國安危機」？蔡明彥親回曝私下狀況

想進科技業坐擁高薪？「學歷掛帥」53%職缺要求具備碩士以上學歷

▲科技業是目前最炙手可熱的行業，尤其高薪分紅，吸引不少上班族想加入。根據1111資料庫顯示，軟體、網路以及半導體產業相關職缺過去1年成長1成，其中有53%職缺要求求職者需具備碩士以上學歷。
▲科技業是目前最炙手可熱的行業，尤其高薪分紅，吸引不少上班族想加入。根據1111資料庫顯示，軟體、網路以及半導體產業相關職缺過去1年成長1成，其中有53%職缺要求求職者需具備碩士以上學歷。

記者魏妤庭／台北報導

科技業可說是目前最炙手可熱的行業，尤其是高薪分紅，更是吸引不少上班族想加入。不過，有網友便直言，「科技業大學學歷比碩士學歷更重要」，但也有網友認為「沒碩士就洗洗睡，連面試都沒辦法」。對此，1111人力銀行指出，根據資料庫顯示近5萬筆職缺中，過去1年成長最多的是軟體、網路以及半導體產業，其中有53%職缺要求具備碩士以上學歷，顯示學歷對科技業來說已成為客觀衡量標準，建議求職者可以先從2、3線公司作為起跑點，累積工作經驗及實戰資歷，靠資歷跳槽擺脫學歷限制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
想要在科技業坐擁高薪、如魚得水，學歷到底重不重要？有網友便對此發問表示，因為大學學歷不夠亮眼，工作不好找，所以正在考慮進研究所，打算考四大四中「洗學歷」，提高就業競爭力。

有網友便回應直言，進科技業大學學歷比碩士學歷更重要，因為大家都知道碩士可以洗。但學歷不好也可以在業界努力，用實力說話。不過也有網友持相反看法認為，沒碩士就連面試都沒辦法。至少要四中以上，不然再怎麼厲害，也很難有面試機會。甚至有人表示，不補碩連嘗試的門票都沒有。

也有網友分享自己的經驗表示，想要進到一線大廠工作，除了要碩士學歷當入行門檻，面試的時候，考官還會直接要求看大學成績單。也有人提到，碩士刷到前面幾所，面試還是有用的，自己就從私校尾段考進前段碩士，已經在電子五哥上班。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，新鮮人因為沒有相關經驗，企業人資只能用在校成績或是參與過的專案作為判斷標準，尤其是知名大廠競爭者眾，入行門檻也跟著提高。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前資訊科技產業有近5萬筆工作機會數，過去1年成長幅度最多的產業分別是軟體、網路以及半導體產業相關職缺，成長幅度1成。其中有53%職缺要求求職者必須具備碩士以上學歷。顯示學歷對科技業來說，已經成為客觀的衡量標準，建議求職者可以先從2、3線公司作為起跑點，累積工作經驗與實戰資歷，靠資歷跳槽，更有機會擺脫學歷限制，進入一線大廠。

9成8上班族用過AI「最愛語音助理」　科技業、醫療業為企業領頭羊

他面試逾20間科技業！歸納9大求職心法　特別標註這點引網友熱議

9成2上班族第二季想跳槽！4成4已投履歷、盼拿43K　最想進科技業

台大畢業沒用！科技業主管嗆企業不愛用　網：這類型真的沒優勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞