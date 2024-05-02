想進科技業坐擁高薪？「學歷掛帥」53%職缺要求具備碩士以上學歷

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有網友便回應直言，進科技業大學學歷比碩士學歷更重要，因為大家都知道碩士可以洗。但學歷不好也可以在業界努力，用實力說話。不過也有網友持相反看法認為，沒碩士就連面試都沒辦法。至少要四中以上，不然再怎麼厲害，也很難有面試機會。甚至有人表示，不補碩連嘗試的門票都沒有。
也有網友分享自己的經驗表示，想要進到一線大廠工作，除了要碩士學歷當入行門檻，面試的時候，考官還會直接要求看大學成績單。也有人提到，碩士刷到前面幾所，面試還是有用的，自己就從私校尾段考進前段碩士，已經在電子五哥上班。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，新鮮人因為沒有相關經驗，企業人資只能用在校成績或是參與過的專案作為判斷標準，尤其是知名大廠競爭者眾，入行門檻也跟著提高。
根據1111人力銀行資料庫顯示，目前資訊科技產業有近5萬筆工作機會數，過去1年成長幅度最多的產業分別是軟體、網路以及半導體產業相關職缺，成長幅度1成。其中有53%職缺要求求職者必須具備碩士以上學歷。顯示學歷對科技業來說，已經成為客觀的衡量標準，建議求職者可以先從2、3線公司作為起跑點，累積工作經驗與實戰資歷，靠資歷跳槽，更有機會擺脫學歷限制，進入一線大廠。