拯救道奇隊的英雄！捕蜂人Hilton登上運動卡牌 網友紛喊：太神奇
美國職棒昨日賽事出現有趣一幕，由洛杉磯道奇隊作客亞利桑那響尾蛇隊，不過賽前場地受到「蜜蜂大軍」干擾，導致比賽延後開打近2小時。好在臨時找來專業捕蜂人Matt Hilton救援，而當他順利清除蜜蜂群後，全場觀眾報以熱烈掌聲，而這位捕蜂人也成為該賽事的開球嘉賓。美國運動卡牌公司 Topps今（2）日在官方X平台宣布，將為這名捕蜂人發行個人簽名卡，同時釋出卡片造型，這項消息隨即在網路掀起熱烈討論。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
道奇隊昨（1）日出戰主場響尾蛇隊，進行3連戰中第2場交手，道奇隊球星大谷翔平擔任指定打擊。不過賽前發生了一場意外插曲，至少數百隻蜜蜂集結在本壘後方的防護網，罕見景象另大谷翔平、山本由伸等球員都看傻。
由於蜜蜂大軍擾局，導致比賽延後近兩個小時，而響尾蛇球團緊急找來捕蜂人協助驅離工作。當專業人士 Matt Hilton到場後，宛如英雄現身，現場也響起「我需要一位英雄」的歌曲，加上觀眾的歡呼聲，只見他身穿專業防護服，手持吸塵器，僅數分鐘就清光蜂群，而他也成為該場賽事的開球嘉賓。
有鑑於此，美國運動卡牌公司 Topps今（2）日在官方X平台宣布，將為 Matt Hilton製作一張紀念卡牌，雙方已達稱合約協定，同時釋出卡片造型。消息一出，在網路引起熱烈討論，網友留言「這是個好主意 」、「簡直不敢相信，這真是太神奇了！」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁