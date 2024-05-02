林于倫給資料打論文？民進黨團斥：徐巧芯老公是攻擊綠最大側翼
國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙案，風波持續延燒，被指成立人頭公司的林于倫，其妻子昨天爆料，徐巧芯在選前攻擊民進黨論文案，資料就是林于倫提供給徐巧芯老公劉彥澧。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（2）日直呼，原來徐的老公就是攻擊民進黨最大側翼、影舞者；由於劉彥澧是台中市政府研考會主委，吳也要求台中市長盧秀燕徹查。
記者陳佩君／台北報導
檢警偵辦一起詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄使用；該案持續延燒，徐巧芯說法被質疑前後反覆。
民進黨立法院黨團上午召開記者會，吳思瑤質疑，徐巧芯不是說不認識林于倫嗎？怎麼昨天的說法又被推翻。
吳思瑤指出，徐巧芯老公是台中市政府研考會主委，在選舉期間成為造謠、側翼的政治攻擊的影舞者，這當然是行政不中立；她質疑，盧秀燕容許研考會主委在上班期間用公家資源，攻擊其他政黨候選人嗎？這絕對要嚴格檢視跟批判。
吳思瑤批評，徐巧芯說攻擊她的市民朋友不能利用圖書館的場域，但老公居然可以在台中市政府辦公室利用權勢、空間、資源攻擊民進黨，這就是兩套標準。她呼籲，盧秀燕應查一查，選舉期間，有多少攻擊民進黨言論出自徐巧芯之手、口，劉彥澧是否在台中市府作為幕後操作者，這已違反公務人員服務法。