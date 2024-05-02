花蓮餘震至少半年！登山名醫王士豪籲別爬山 氣象署：確實不穩定
花蓮7.2強震後已經出現連續1個月的餘震，截至今（2）日共有1349起地陣發生，登山好手、醫師王士豪更直言「今年不會去玉山在內的台灣高山」，對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，全台山區目前確實處於不穩定狀況，研判餘震會延續至少3至6個月。
記者張志浩／綜合報導
王士師近日在臉書發文，「最不想看見的情況，就是震央在中央山脈的地震，終於還是發生了。」他表示台灣的地殼環境近期非常不穩定，高山地區因此變成了台灣境內的「危邦」，台灣三大高山型國家公園「玉山國家公園」、「雪霸國家公園」及「太魯閣國家公園」，擔心登山客的安全，更同時發文呼籲「因應地震與豪雨來襲，請大家提高警覺、暫緩登山活動。」
據中央氣象署資料統計，花蓮7.2強震後，截至今（2）日上午10點，總地震數為1349起，規模5以上達70起，其中338起「顯著有感地震」、1011起「小區域有感地震」，而花蓮縣萬榮鄉在4月30日，也出現規模4.4地震，位置靠近中央山脈。
吳健富表示，近1個月東部餘震不斷，即使震央不是在中央山脈，但因發生多起大型餘震，山區道路或土石都較鬆軟，加上近日鋒影響，山區本就容易有落石坍方，且4月3日花蓮規模7.2地震時，震央附近包括東部、中央山脈等，都有5弱震度。
吳健富提醒，7.2強震後，又再出現5個規模6以上餘震，山區土石真的很不穩定，研判餘震還會延續至少3至6個月，過往921大地震經驗來看，5月開始，至少再3個月內都會有餘震，建議全台比較高的山區都要注意安全，7月前非必要，也建議不要前往山區。