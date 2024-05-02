江宏傑洩理想型3點關鍵！被問「能是日本人嗎」 下秒憤而離席
江宏傑、錢薇娟今（2）日出席醫美活動記者會，也是江宏傑和福原愛官司結束後首度露面，不免被大批媒體關心感情狀態，更透露自己的理想型是「安靜、個性好」，還要能接受他帶著兩個家人，對其他要求沒有特別限制，被問到「可以是日本人」、「要喜歡桌球嗎」等敏感問題，江宏傑一度無力招架，作勢憤而離席。
記者吳昕蓓／台北報導
錢薇娟也笑稱，曾在日本遇到瘋狂粉絲對著她尖叫，覺得《全明星運動會》是很正向、很棒的節目，不只是和藝人有很多交流，跟觀眾也有很多互動，她還曾碰過家長想請她教孩子樂樂棒，覺得她在節目上打得太好。而江宏傑從節目開播以來就不斷輸給錢薇娟的藍隊，也讓他無奈說，若有下一季會是一種挑戰，他還會問粉絲：「我應該沒有讓你們失望吧？」
江宏傑目前正在上表演課，將跨足影視圈，他透露除了打桌球之外，他一直在做各種不同嘗試，由於在家會做菜給孩子吃，他也想出食譜教大家該如何做出健康料理，錢薇娟更爆料，先前在節目《全明星觀察中》突擊江宏傑房間，意外看到他的屁股，直呼他的身材、臉蛋有90分。
被問到理想型，江宏傑也表示，他認為另一半的個性比較重要，希望對方是比較安靜的人，因為他回到家會需要休息，直言在現實中不太會被告白，被問到「可以是日本人」、「要喜歡桌球嗎」等敏感問題，讓他無力招架，直接站起身作勢要離場：「我先離開了」，他最後笑笑說，「自然就好，個性比較重要，一定要接受我有小孩這件事情」。
提到江宏傑剛離婚時的低潮，錢薇娟真情流露，直言「陪伴是最長情的告白」，那段時間知道江宏傑很辛苦，每天都有一堆事必須處理，因此沒有過多關心打擾，只有為對方加油，也讓江宏傑十分感動，她也表示，看到江宏傑對待離婚風波的優雅從容，也讓她期許自己在面對低潮時，能夠像江宏傑坦然面對。
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