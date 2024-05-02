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限5天！7-11立夏「咖啡買1送1、冰棒3折」　全家辛拉麵、餅乾半價

▲超商本周優惠更新，迎接節氣「立夏」，7-11精品咖啡買一送一、冰棒3折；全家則有辛拉麵、多款餅乾買一送一。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠更新，迎接節氣「立夏」，7-11精品咖啡買一送一、冰棒3折；全家則有辛拉麵、多款餅乾買一送一。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！周日迎來節氣立夏，7-11本周「超值五六日」相當消暑，5月3日至5月5日限時3天買一送一，包含桂格蜂蜜飲／莓果飲平均20元、爆米花平均28元、純水1500ml平均15元、泰國吐司餅乾平均30元。

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現煮飲品則有大杯精品美式買1送1、單杯平均50元；紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、檸檬青茶、水果茶都是第2杯10元，單杯最低35元。

▲7-11「超值五六日」自5月3日至5月5日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自5月3日至5月5日。（圖／業者提供）
不少冰品也很划算，原價55元的嘎哩君蘋果剉冰棒，祭出3支50元、平均單支17元，等於直殺3折價；日本NIJIYA聖代原價89元、特價2杯99元，相當於5.6折；杜老爺情人果冰棒6支100元，也是逼近半價。

▲嘎哩君蘋果剉冰棒原價55元，平均特價17元，約是3折。（圖／業者提供）
▲嘎哩君蘋果剉冰棒原價55元，平均特價17元，約是3折。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自5月1日至5月5日，本周DM共18款商品，多達8款商品半價幅度，以單件平均價格來看，香辣雞肉辛拉麵30元、舒立效潤喉糖30元、蘇菲褲型衛生棉50元、盛香珍水蜜桃蒟蒻35元、椒麻迷你蘇打餅40元、農心蝦片35元。

▲全家會員優惠自5月1日至5月5日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自5月1日至5月5日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市5月1日至5月5日推出「限時殺5日」優惠活動，本周同樣是10款促銷商品，半價商品代表是康貝特能量飲平均13元、松露瓜子平均43元、消化餅平均15元。此外，奇美叉燒包平均20元、約是6.5折；LOTTE草莓可可原價79元、特價39元，4.9折比買一送一還便宜。

▲萊爾富5月1日至5月5日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
▲萊爾富5月1日至5月5日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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