超級裘爺來了／金塊灰狼次輪正面交鋒！李亦伸看好「這隊」闖西冠

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李亦伸首先表示，他認為灰狼就是西區的「另一支金塊」，他說到：「兩隊第一個，他們的3-4名的核心球員發揮都非常穩定，而且其餘的角色球員也能夠輪流發揮。兩隊除了有足夠的天賦、攻防很均衡之外，還有很重要的一點是，他們都可以打出最緊密的團隊，所以基本上這兩隻球隊非常類似。」
李亦伸也認為，這個系列賽將會呈現「五五波」的狀況，金塊與灰狼兩隊勢必將上演一場精彩對決，「這個系列賽我認為，灰狼他們有機會以4:2淘汰金塊。灰狼隊在過去一個月的表現，給了我滿大的改變，他們在鋒線的強大威脅性這一塊，完全不劣於金塊，我覺得金塊隊不管是Aaron Gordon或是Michael Porter Jr.，他們在對上灰狼時都很難取得優勢。」
至於兩隊的後衛部分，李亦伸則是相當看好灰狼少主Anthony Edwards的發揮，「後衛的部分我認為，Jamal Murray很可怕，但是Anthony Edwards更可怕。2人對決的部分，我覺得可以互相抵銷掉，甚至Edwards的表現可能會來得更好。」「這個系列賽，我看好灰狼出線。金塊隊，你可以準備『皮皮挫』了！」李亦伸最後說到。
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