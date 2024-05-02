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超級裘爺來了／金塊灰狼次輪正面交鋒！李亦伸看好「這隊」闖西冠

▲金塊灰狼將在西區半決賽上正面對決，資深球評李亦伸也在《超級裘爺來了》節目上，對兩隊進行分析，並認為灰狼隊最終會以4：2戰勝金塊，闖進西區冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊灰狼將在西區半決賽上正面對決，資深球評李亦伸也在《超級裘爺來了》節目上，對兩隊進行分析，並認為灰狼隊最終會以4：2戰勝金塊，闖進西區冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼在季後賽首輪以4:0之姿，成功橫掃鳳凰城太陽之後，丹佛金塊也在隔日的G5擊敗洛杉磯湖人，搶下次輪門票，如今金塊灰狼將在西區半決賽上正面對決，也被許多球迷認為，會是本季第二輪最好看的對決之一。而資深球評李亦伸也在《超級裘爺來了》節目上，分享他對於此系列賽的看法，並對兩隊進行分析。至於看好誰能夠在系列賽上勝出，李亦伸則認為灰狼隊最終會以4:2的比數擊敗金塊，成功晉級西區冠軍賽。

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李亦伸首先表示，他認為灰狼就是西區的「另一支金塊」，他說到：「兩隊第一個，他們的3-4名的核心球員發揮都非常穩定，而且其餘的角色球員也能夠輪流發揮。兩隊除了有足夠的天賦、攻防很均衡之外，還有很重要的一點是，他們都可以打出最緊密的團隊，所以基本上這兩隻球隊非常類似。」

李亦伸也認為，這個系列賽將會呈現「五五波」的狀況，金塊與灰狼兩隊勢必將上演一場精彩對決，「這個系列賽我認為，灰狼他們有機會以4:2淘汰金塊。灰狼隊在過去一個月的表現，給了我滿大的改變，他們在鋒線的強大威脅性這一塊，完全不劣於金塊，我覺得金塊隊不管是Aaron Gordon或是Michael Porter Jr.，他們在對上灰狼時都很難取得優勢。

至於兩隊的後衛部分，李亦伸則是相當看好灰狼少主Anthony Edwards的發揮，「後衛的部分我認為，Jamal Murray很可怕，但是Anthony Edwards更可怕。2人對決的部分，我覺得可以互相抵銷掉，甚至Edwards的表現可能會來得更好。」「這個系列賽，我看好灰狼出線。金塊隊，你可以準備『皮皮挫』了！」李亦伸最後說到。

▲Anthony Edwards首輪系列賽G4單場狂砍40分，還加碼上演大灌籃，讓太陽隊提前出局。球評李亦伸認為，次輪比賽Edwards的表現會比Jamal Murray更可怕。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards首輪系列賽G4單場狂砍40分，還加碼上演大灌籃，讓太陽隊提前出局。球評李亦伸認為，次輪比賽Edwards的表現會比Jamal Murray更可怕。（圖／美聯社／達志影像）
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