高鐵遭爆「6工班險成烤肉串」　高鐵4點回應：無人受傷

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王鴻薇指出，維修完成後開關測試造成大量電力導入高鐵烏日基地，剛好當時有6名工班正在進行另一項電車線維護作業，所幸該作業有依照相關規定（以接地棒防護）進行，使工班免於遭受3次2萬5千伏特電擊，高鐵0621次南下列車停駛，也是因為電力導入後接地造成跳電所致。
對此，高鐵說明，相關變電站維護作業前，均依安全規定完成：時程、作業內容等協調規劃，通過審核授權後始得執行。當日，烏日基地已預先進行全區斷電之防護措施，再由二組工班分別執行「基地變電站預防性保養」作業以及在車輛維修廠房內進行「電車線磨耗檢查」作業。
高鐵表示，執行各項作業前，均須依相關規定完成相應之「安全防護措施」。經查「電車線磨耗檢查」作業前，除依規定申請斷電憑證外，為防範作業風險與保護人員安全，依規定必須再完成接地棒架設，確保電力可阻絕於作業區域外。本案即因落實接地棒架設作業，故並未造成人員感電或受傷。
高鐵也說，有關遭電擊熔融的設備元件，實為電車線上接觸線之線夾，經查本案接地棒於當時維持防護功能，正足以證明接地作業發揮功效，並有效維護同仁作業安全。
高鐵強調，本案係因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失，將主線電力引入基地內，致觸發接地保護，造成電力瞬間跳脫。本公司已進行事件調查，後續將針對疏失人員提報查處，至盼各界勿再以訛傳訛、誤導視聽。
高鐵指出，本案於4/9發生當下，維修同仁即進行事件通報，董事長指示相關主管切實調查事件真因並進行檢討改善，並多次於高階主管會議重申經理人應確實督導所屬，徹底檢視SOP妥適性及完整性，以降低錯誤或事件發生的風險外，更要求相關經理人、所屬主管、同仁引以為鑑。故爆料者所指「漠不關心」，顯非事實。
另，有關今（2）日委員提及日前列車長規避酒測案，高鐵重申，該案於接獲同仁內部舉報後，經立即調查，屬重大違紀事件，正依獎懲程序作業對相關失職人員提報懲處，也將持續加強現場查核，落實勤前酒測外，亦將通盤檢視作業流程，杜絕類案發生。