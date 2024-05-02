振興花東！自由行平日每房補助1000元　6月起台灣好行免費搭

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有關旅宿業融資信用保證，協助旅宿業順利取得資本性融資或周轉金貸款。交通部提到，旅宿業可自受災日起1年內向承貸金融機構申請資本性融資及週轉金貸款；其中資本性融資部分，旅館每家最高3000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，旅館每家最高1000萬元，民宿最高300萬元。
針對旅客自由行住宿優惠，交通部祭出補助住宿花蓮及臺東合法旅宿，花蓮週一至週四入住每房補助1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。至於團體旅遊補助措施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住臺東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。
另外整合臺鐵包裝國內外旅客適用的「Taiwan PASS-台鐵通用版」，推出2人同行1人免費優惠。又預計自6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，並依不同市場提供獎助額度，以帶動花東地區旅遊觀光產業發展。
交通部指出，交通設施部分將投入近40億元整建鐵公路系統，包括臺8線東段(花蓮轄區)、臺9線(蘇花公路)、臺8線西段(臺中和平區)道路、附屬設施及邊坡之改善工程；臺鐵列車地震預報資訊結合列車防護系統、地震警報器、宜蘭至花蓮路段軌道邊坡修復及增設明隧道、北迴線土石流災害防治工程等。
在民房災損安置部分，就花蓮縣政府公告配合安置受災戶之旅宿業者名單，補助旅宿業者提供住房之費用，讓有需要之受災戶以月租方式免費入住，每戶以補助入住一房為原則，並以每月雙人房3.2萬元及每月四人房4.4萬元之原則採計。
交通部強調，此次強震衝擊交通設施以臺鐵礁溪到花蓮鳳林坍方落石中斷，及臺9線蘇花公路大清水隧道北口的下清水橋坍塌斷落最為嚴重，導致臺北往花東的鐵、公路中斷。交通部為緊急應處花東陸路中斷問題，第一時間啟動海運接駁機制，航港局緊急調臺北快輪及協調連江縣政府調度新臺馬輪投入疏運；民航局同時協調華信與立榮等航空公司於清明連假疏運的尖峰中，仍加開十餘班次疏運花蓮往返台北、台中及高雄之民眾。
臺灣鐵路公司全力搶修災阻，於4月4日提前恢復雙線雙向通車，以紓解民眾往返東部及返鄉掃墓旅次；公路局積極戮力搶災，臺8線及臺9線也於4月7日完成搶通作業。
交通部說明，後續會與其他部會用心傾聽受災地方政府及受災民眾需求，共同推動災後復原重建工作，及有利於地方振興發展之重建計畫；並持續與地方攜手合作，落實各面向復原重建措施，使民眾得到最迅速、最充足、最適時的幫助用溫暖堅韌的精神，全力協助災民重建家園、紓困振興、安定人心。
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