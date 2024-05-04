甲亢病變「雙眼凸出」！同事以為他愛瞪人 醫：逾5成治療可改善
不少人深受甲狀腺亢進之苦，藝人李連杰也在2013年被檢查出患病。有一名科技業工程師最近不時感覺心悸，甚至會發抖，而且運動沒多久便喘不停，體重也大幅下降，同時雙眼明顯乾澀，原本以為是工作太累，不以為意，但後來產生複視，眼睛還明顯凸出，害同事以為他老是在瞪人，於是決定就醫，這才發現是甲狀腺亢進合併眼病變作祟。
家庭消費中心／綜合報導
新竹台大分院生醫醫院代謝內分泌科主治醫師林家宏說，該病人經抽血檢查後，診斷為甲狀腺亢進，而眼睛凸出與乾澀的問題，應為甲狀腺亢進造成的眼病變，後接受抗甲狀腺藥物治療，並協助轉介眼科追蹤，同時安排電腦斷層評估眼病變情形一段時間後，甲狀腺功能穩定下來，複視及凸眼外觀等困擾也有改善。
林家宏表示，在甲狀腺亢進的患者中，約2成可能合併眼病變，會導致眼窩肌肉肥厚、脂肪增生，及周遭組織發炎、腫脹，也使得眼球被推擠而向外凸出，不但影響到眼睛轉動的靈活度，甚至會造成眼睛無法完全閉合。
若屬輕微的眼病變，將引起眼睛乾澀、癢，外觀也不佳，如病情加劇，則恐造成複視、角膜破損甚至視力受損；此外，除了生理上的不適，也可能會帶來生活、社交及外貌改變的困擾。
醫：甲亢病患出現4症狀應快就醫
林家宏也說，甲狀腺眼病變的病人若能配合醫囑、按時服藥病回診，同時避免抽菸或二手菸，並適時使用人工淚液或眼罩，以防眼睛無法閉合而角膜破皮，超過5成能逐步改善。
林家宏指出，若甲狀腺功能已控制住，但眼睛仍有症狀，醫師會依照嚴重程度評估治療選項，包括類固醇、免疫調節藥物或眼科手術等，生活品質將可大幅提升，也提醒若有明顯甲狀腺亢進症狀如心悸、冒汗、手抖、體重減輕等，應儘速就醫確認有無甲狀腺功能異常問題，以免錯過治療最佳時機。