Sandy「孕肚」首曝光！懷孕5個月零偽裝上街 無修圖身材掀熱議
藝人Sandy（吳姍儒）在4月的時候已經證實懷孕五個月的消息，當時她開心透露自己只有累跟餓，沒有害喜，「在醫生允許的狀況下就正常工作，非常開心是女兒！」而Sandy近日也透過社群上曬出她放假出遊時的照片，挺著明顯的孕肚，健康快樂的樣子讓粉絲們看了都替她開心不已，也有不少人讚嘆她身材依然保持很好。
記者洪生儒／綜合報導
從Sandy近日發文曬出的照片中可以看到，她身穿印有綠色文字和彩色圖案的白色T恤，搭配長度可以遮住小腿的水洗牛仔裙，頭上則配戴灰色鴨舌帽，放下及胸長髮，腳上則穿著可愛的厚底鞋，整體輕鬆休閒的風格，讓她整個人看起來宛如大學生一般。
而Sandy在貼文中也寫道：「我是不知道為什麼一個假日約朋友吃飯，還會有側拍花絮啦～可能是太難得了，可以一起鬆軟軟地聊天，沒有緊張兮兮的時間壓力，也沒有什麼工商服務時間。」Sandy看著這些可愛的照片也透露，「照片幫助我記住生活要怎麼過，是生活，不是過活，更不是存活！要不斷提醒自己。」可以感受到她非常熱愛生活，也希望自己莫忘初衷。
不少網友看到Sandy的近照之後，都紛紛留言表示：「好美又精緻的襪子！」、「太可愛了啦」、「孕婦還這麼美」、「看起來好青春」、「妳一直都很棒」。此外，在生活中即將面臨要再多一個孩子這件事，Sandy先前也坦言：「確實有許多需要調整、捨棄的人事物」，不過不管怎麼忙亂，她跟老公依然非常歡迎女兒到來，「請健康平安長大，我們都期待著你哦！」
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