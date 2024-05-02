貴婦奈奈公公欠稅7千萬！婆婆詐欺遭通緝 明早抵桃機送士檢歸案
初代網紅「貴婦奈奈」與醫師丈夫黃博健、公公黃立雄經營杏立博全醫美診所，豈料竟惡意倒閉吸金10億元，後續潛逃加拿大6年，以詐欺罪遭到調查局通緝。公公黃立雄稱遭到黑道討債，表示願意回台接受調查，明（3）日黃立雄以及其妻子黃林麗真，將在一早抵達桃園機場後，黃立雄將直接前往台北地檢署，而黃林麗真則因詐欺案遭通緝將前往士林地檢署。
記者孫唯容／綜合報導
週刊日前才直擊，在加拿大多倫多發現貴婦奈奈身影，她也向週刊坦承近年靠打零工維生，生活清苦，以每月1400元加幣低價（約新台幣3萬元），和丈夫、丈夫雙親及妹妹分租在20坪的地下室，並非外傳過著安逸日子。
據了解，黃立雄夫妻都是通緝犯，黃立雄因積欠稅罰7000多萬元，遭行政執行署公告懸賞，獎金最高100萬元，黃立雄的妻子黃林麗真則因詐欺案遭士林地檢署通緝，夫妻逃往加拿大6年多，因為在加拿大因無法繼續居留，日前主動聯繫調查局，表示在加拿大遭黑道恐嚇、追債，願意回台說明案情，調查局派駐加拿大的法務秘書隨即與加拿大司法單位研商黃立雄夫妻返台事宜。
調查局派8名調查員前往戒護押解，黃立雄夫妻預計從多倫多皮爾遜國際機場被押解登機，搭長榮航空直飛桃園機場，明天清晨6時抵達台灣，屆時台北市調查處接押，分別將黃立雄、妻子黃林麗真解送北檢、士檢歸案。