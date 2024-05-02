日本「最古老選美冠軍」賣面膜出招！左右胸各敷1片 顧客：妖怪
日本女子2人組「叶姊妹」由叶恭子（本名：小山恭子）、叶美香（本名：玉井美香）組成，她們以凹凸有致的身材聞名，亦是日本知名「爆乳名媛」、古老選美冠軍。除了演藝事業，她們也經營保養品牌，為了推銷新產品，從臉到胸部通通貼滿面膜，賣商品不遺餘力。
記者陳雅蘭／綜合報導
「叶姊妹」的名言為「我的身體就是我的臉」，更公開特殊的皮膚管理，貼好眼膜、敷上面膜後，認為也要照顧上胸跟胸部，所以把脖子、胸部、肩膀通通敷上面膜，胸部以上總計使用掉7張，「叶姊妹」認為這是最有效的護膚方式。
「叶姊妹」的行銷手法成功締造話題，網友表示：「這樣的日常護理太驚人」、「整個身體就是一張臉」、「我願意試看看」，但也有人覺得推銷過頭、畫面不雅觀，直喊照片像極了妖怪。
「叶姊妹」由叶恭子（61歲）、叶美香（56歲）組成，亦是同父異母的姐妹，她們有模特兒，電影製片、電視名人、美容顧問等身分；叶美香曾在1988年榮獲最古老的選美、第20屆「日本小姐大賽」冠軍。近年2人以Cosplay活動，目前斜槓賣保養品。
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