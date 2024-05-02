名家論壇》韋安／好險！2024是誰救了國民黨？

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想起來真的「好險」！如果2024大選藍白合了，國民黨真的上「柯侯配」這條「賊船」，後果將不堪設想。不僅毫無勝選舉機會，藍營立委選情也會拖累翻覆慘敗。
2024大選最後三腳督之戰，綠營只是拿柯文哲在新竹老家，「農地當停車場」小案子意思意思，幫柯撐住場面，拖住流量人氣，來分掉藍營的票。綠營大選文宣參與者，事後都承認打柯只用「三分力」，沒有全力打下去。
現在柯文哲爆出的這些「三大案」，並非需要深挖難查的「密案」。京華城容積率從560％提高至840％。北士科T17、T18兩塊地，標售給新光集團價格，遠低於一個月後，仁寶集團同區土地得標價格。而且後者需提投資計劃書，新光則不需要。這些全是公開資訊，早在綠營口袋「打柯」備案中。
若是「柯侯配」成真，只要其中一個案子被綠營拿出來打，不僅能打爆柯P，而且國民黨也會「同歸於盡」。這並不是馬後炮，站著說話不腰疼，筆者早在去年11月19日，就在TVBS新聞網投書評論，預判過這種可能。
當時評論文的標題是：《讓給柯，他也贏不了！藍營不能跟他「同歸於盡」保送賴清德》。文中分析道：「柯文哲看起來嘴上很有火力和戰力，但品性、政策、理念、政績都被打問號。若讓柯『渾身帶病』當藍白合主帥，只會為綠營提供完爆柯文哲和在野力量的機會，才無疑是在保送賴清德」。
柯文哲最厲害的地方，是唬住藍營一群大佬和大咖，「以為柯文哲真的很厲害」。而這些被唬住的藍營人士，前呼後擁配合柯P，造勢推動藍白合「柯侯配」。
國民黨有太多怯弱者，不敢跟柯文哲競爭和鬥爭。而且有僥倖投機心理，以為靠柯文哲才能「政黨輪替」，大家都有位子、可分資源。
藍營中，幸好有王金平和侯友宜，也只有這2人。有智慧和勇氣，沒有被柯文哲唬住，直球跟柯對決反制。若不是他們，藍軍為柯陪葬一定輸到見底，也哪來今天立院的第一大黨？
古言道：「自古疾風知勁草，由來板蕩識忠臣」。可以說，王金平和侯友宜就是「勁草與忠臣」，在千鈞一髮之際，救了國民黨，過程也驚險萬分的戲劇化。
去年10月23日，侯友宜以國民黨總統候選人、主帥身份，向當時目中無人趾高氣揚，把藍營踩在腳底的柯文哲「攤牌」。提出各讓一步的限期通牒，「一半民調、一半民主投票」，「輸了願意當副手」。限期2天內，柯沒回復，便進入藍白2黨協商階段。
11月初，侯友宜再向柯文哲喊話，「火車要開了，過站不等人」，準備不再被柯以藍白合綁架，獨立參選拼下去。從9月下旬，《美麗島電子報》2024大選追蹤民調中，侯的支持度就已反超柯，而11月初時，侯柯已大幅拉開距離6到8個百分點。
柯文哲說藍綠是「垃圾」，如果早點藍白破局，把柯文哲像「垃圾一樣丟掉」，藍營靠自身實力來拼下去，仍大有可能獨立勝選。但黨中央怕得罪不起柯文哲，馬上出來說，「火車還沒開，再等等」，要對藍白合做最大的努力。
11月8日，柯文哲和白營丟出3份「內參民調」，連與藍白合無關的郭台銘，也擺在民調的選項中。「內參民調」中，柯文哲不是第一，就是第二，侯友宜當然都被「做成」老三。
11月10日，馬辦突然丟出「震撼彈」，強烈呼籲「全民調定正副藍白合」，韓國瑜和其他一些黨內人士立即響應「支持」。黨內掀起與柯文哲妥協，繼續蹉跎糾纏藍白合的滔天巨浪。
在這關鍵時刻，前立法院長王金平挺身而出力挽狂瀾，11月12日自己受訪時表示：全民調不公平就不能接受。並透過國民黨前秘書長李乾龍，對外表達他的憂心，馬英九的建議恐怕應更深思熟慮，「南部反彈不小」。認為就算促成「侯柯配」，柯文哲一定會繼續出招。
王金平言下之意，就是國民黨要走自己路，不要再把成敗寄託在藍白合，以及柯文哲身上。這和侯友宜先前所說，「火車要開了，過站不等人」，是一個意思。
11月14日，在馬辦第二次藍白協商前一天，王金平再度公開表示，國民黨有堅實組織系統，各項選戰資源也齊備，加上智庫長期對國政規劃，以及充沛的執政經驗與人才，只有侯友宜當正的，讓這些優勢完全展現，才是下架民進黨最佳保證。
若藍白合一定要國民黨為正，不能「柯侯配」，王金平對這個大原則早有堅持。去年9月29日中秋節，柯文哲第一次拜會王金平，王就跟柯說「你一個人選不上」。
而在10月24日兩人二度會面時，王跟柯更直說，「你要當正的，那選舉的錢誰出？誰動員？你負責嗎？動員的錢你付嗎？」並流露出對柯在國民黨內部矛盾中萬的不滿，質問柯「你都見完朱立倫，見完侯友宜，你還來見我，還有什麼事嗎？」
王金平不負政壇老先覺的盛名，後來果然發生他所擔心的事。11月15日在馬辦第二次藍白協商，柯文哲簽署六點協議，18日卻食言反悔，並乘機放話帶風向，好像藍營「求」著他藍白合，但無法接受國民黨要他「讓6趴」，不合理的要求，所以藍白合才破局。把原本已在衰落往下走的民意趨勢，借出爾反爾藍白合大戲拉抬起來。
王金平始終扮演「定海神針」，力阻柯文哲以小博大，裂解和以一人凌駕藍營之上的「柯侯配」。避免國民黨恐怖災難的發生。
11月23日，侯友宜在君悅飯店以「念簡訊」，直球揭穿柯文哲設計耍詐，食言反悔六點協議後，還想翻盤「柯侯配」的陽謀。使藍營支持者醒悟，認清現實而回流，藍營政治人物與柯不再曖昧溝溝纏。隨後推出的「侯康配」國民黨內已消除各種雜音，出現難得一見的凝聚和團結。
2024一局，王金平自始至終都扮演國民黨內桶箍，和團結的榜樣。從頭至尾對黨提名的侯友宜，始終如一堅定力挺到底。不僅言辭態度，還付諸過人的行動力挺。
除了召集前現任立委，邀請社會各界人士，動員民間公益協會和宗教組織，舉辦多場挺侯後援大會。並督導操辦中南部多場，展現藍營聲勢的造勢活動，以及高雄與綠白拼場選前晚會。83高齡的王金平，甚至還親自陪同侯友宜，在高雄進行多次拜票車掃。
以往在黨內鬥爭中，王金平曾被質疑顏色不夠「純正」。但這次讓人看到，王金平有待人接物圓融包容謙讓的極度柔軟，而對原則性是非立場，維護黨的格調利益，其實硬中帶硬絕不含糊妥協。與一些忠黨愛國之辭朗朗上口，但待人心口不一，立場隨利搖擺同志對照，王金平的「板蕩識忠臣（忠貞）」，簡直稀有可貴。
侯友宜2024受到來自內部，太多千奇百怪遭遇和阻力，都不爭、不辯、不怨，隱忍承擔消弭內鬥內爭內耗，最終實現藍營內部的凝聚和團結。
而對外，侯該戰就戰，且敢戰能戰。看侯與柯的終極「直球對決」，沒有嘴炮廢話，也沒有情緒鋪陳。抓住大是大非和民意所向，忍他人所不能忍，但出手就完爆對方。
在選戰過程中，外界對侯友宜的選情，有各種最壞可能假設和推測，1、選不到最後，可能退選；2、不得不接受「柯侯配」；3、比柯弱太多啦，三腳督一定是老三。結果都沒有發生。
侯友宜若沒有挺住，讓1、2的假設發生，「渾身帶病」的柯文哲當藍白主帥，被綠營弊案連環打，人設形象被摧毀無存，敗選是必然，還是小事。除了保送賴清德，也會讓藍營區域立委崩盤，保送民進黨繼續當第一大黨。
想象一下，有誰能像侯友宜一樣，沉著、抗壓和堅毅。面對來自黨內外明槍暗箭、突襲施壓，別人早就消沉失態，無心應戰退縮妥協。而侯則忍辱負重，不計得失充當「疾風中勁草」，苦拼到最後一秒。
真是奇跡和老天有眼，2024國民黨幸好有王金平、侯友宜出現，為國民黨挑起大梁。沒有這兩人其中1位，國民黨選情可能徹底崩盤，甚至近乎埋單再無前景可言。
「自古疾風知勁草，由來板蕩識忠臣」。誰是國民黨當今的「勁草」和「忠臣」？
王金平和侯友宜是藍營非主流，不受藍軍熱捧喊讚的本土派人物。跟那些主流人士相比，誰有忠貞道義？誰在以行動為黨救亡圖存？值得好好回味反思。
國民黨2024若沒有王、侯2人出場，結局又會怎樣？不妨也可以模擬推演一番。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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