動工了！河口湖設黑幕遮富士山　遊客「自尋出路」轉戰打卡點

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來自台灣的旅客表示，因為LAWSON的藍色與背景的富士山相襯起來十分好看；還有來自波蘭的遊客稱，富士山看起來就像變成了LAWSON的屋頂，這歸功於建築物比較矮以及平整的原因。
不過想要讓LAWSON招牌、富士山及人像全都入鏡，必須站在對街的人行道上。該條人行道較為狹窄，且LAWSON就位於車站旁，因此車子、公車來往密集，但不少觀光客仍不顧危險站到馬路上或是不遵守交通規則、橫越馬路，十分危險。
另外，有觀光客在便利商店買完食物後，就坐在LAWSON的對面、一條馬路之隔的牙科「井ビシ歯科医院」的樓梯上飲食，亂丟垃圾、隨意停車等行為層出不窮，甚至還有人在牙科旁邊直接擺起牌子「做生意」，幫觀光客與富士山的拍立得合照，等行為更是讓牙科苦不堪言。附近居民也表示，凌晨4、5點就有遊客聚集在那邊拍照，聲音又非常地大聲，十分困擾。
就算當地派出所安排了人員在現場進行了交通管制，但效果有限。因此當地政府只好決定，在LAWSON對面設置黑幕阻擋遊客拍照，同時也加裝柵欄，防止任意穿越馬路。黑幕屏障已經在4月30日開始動工設置，預計5月中前完工。
不過一名來自法國的遊客Anthony Hok認為，這並非最好的解決方式，「一面牆可以解決拍照的問題嗎？我認為這不是最正確的答案。」不過Anthony Hok表示，因為過去的照片透過「病毒式傳播」，才使得這裡這麼多人，「我認為這不太理性，遊客有點反應過度。」
另一名英國遊客Helen Pull對於河口湖的做法表示理解，認為只是想要警惕一下遊客，「我發現今天（因為天氣關係）看不見富士山，還是有許多人在拍照，這就是社群媒體的力量吧。」
萩餅店もともち老闆表示，河口湖是以旅遊業為基礎的小鎮，十分歡迎所有觀光客，「只是遊客的舉止要有禮貌，有很多䟍優的行為。」她也表示，在河口湖很多地方都能看見富士山，不會因為一個地點設置黑幕遊客就減少，也希望遊客可以從其他地方去欣賞富士山美景。
不過隨著「LAWSON河口湖站前店」對面的黑幕開始動工，距離河口湖站前店約莫1公里的「LAWSON富士河口湖町役場前店」也開始出現了人潮，現場甚至能看見有大型遊覽車停車，附近居民表示，大約2、3個月前就已經看到有很多人在這邊拍照。
天氣好的時候，這間LAWSON也能看見富士山與便利商店招牌相輔相成的構圖。一名馬來西亞遊客就表示，因為河口湖站前店正在施工什麼都看不到，所以才跑來這邊，「只要有LAWSON跟富士山的話就沒問題了，在這邊就很好。」