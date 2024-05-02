子瑜穿黑裙低調現身！台粉不滿「志效爭議」送3卡車到JYP娛樂抗議
南韓女團TWICE隊長志效開設新的綜藝節目《房客》，不料因為預告中出現的假道歉片段跟子瑜8年前道歉的影片相似，引起許多粉絲的不滿，紛紛湧入影片底下留言撻伐，在網路上甚至還掀起了抵制志效的聲浪。在爭議爆發後，子瑜也終於在今（2）日的海外行程中首度公開現身，吸引大批粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
在志效的新綜藝節目爆發爭議事件後，粉絲們都相當關注子瑜的狀況，而她在今（2）日因海外行程的緣故，出現在仁川機場，子瑜身穿黑色細肩帶連身洋裝現身，雖然同團隊長才剛爆發爭議事件引起撻伐，但子瑜心情絲毫沒受到什麼影響，沿途始終保持低頭微笑，除了跟現場的記者和粉絲打招呼之外，她也非常親切的收下粉絲寫給她的信。
此外，志效的新綜藝節目《房客》預告片引起爭議之後，台灣粉絲也自主進行集資活動，並且向南韓當地申請卡車抗議，在今（2）日已經有3台卡車上面寫下「要JYP娛樂跟網路節目製作方反省並道歉」。
而粉絲們也在社群上發起Hashtag活動，發文時都會附帶Hashtag「#TZUYU_DESERVES_BETTER」、「#TaiwanFansProtectTzuyu」，希望經紀公司跟相關人士都可以正視這一次的事件。不過，目前JYP娛樂和《房客》的製作單位皆依然未對此事給予回應。
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