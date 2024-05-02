中火擬「增建4部燃氣儲存槽」　藍委轟：中部人非台電空氣清淨機

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羅廷瑋也細數「中市府拚命救空汙，民進黨拚命扯後腿」的過程，2018年台中市長盧秀燕曾發起逐年降低火力發電廠用電量的公投，當時將近800萬的民眾投下同意票，結果2019年火力占比79.2％、2020年佔比80.2%、2021年81.6%、2022年81％、2023年81.9%，不僅沒有達到公投要求，還逐年提高。
羅廷瑋指出，台電還說台中要再建四部燃氣機組及儲存槽，煤碳是最骯髒的化石燃料，政府卻讓中火繼續燒煤。他強調，根據資料顯示，全球8545家化石燃料電廠中，台中的中火於2022年的溫室效應排放量是最高的，其他國家化石燃料電廠不斷地減煤，但中火卻是落後的。他呼籲政府應該重視中部五縣市國人的健康，不要一昧地在台中不斷再增加火力發電廠，我們支持燃氣換燃煤，但全部都加在台中，公平嗎？他呼籲，應該要響應盧秀燕所說，要燃氣換燃煤，燃煤一定要廢除，才可以換燃氣。
黃健豪表示，台中不是全世界第一大城市，台灣不是全世界第一大國家，台灣與台中的用電量也不是全球第一名，卻擁有全世界8000多個火力電廠中，碳排量第一名的電廠，真的是標標準準的台灣「Number One」。美國前副總統高爾成立的氣候追蹤基金會公佈2023年的數據顯示，我們已經盡力減碳，但仍是全球碳排量第一名的城市，這與全球正推動的碳排減量的問題上完全背道而馳。
黃健豪指出，根據全球能源總署的淨零路徑顯示，全球能源總署希望2050年時，全世界的石油跟燃煤能夠降到10%以下，剩下部分由再生能源與核能取代，但台灣規劃，2020到2050的佔比，光電、風電、水力等再生能源的比例跟全球比例是一致的，較奇怪的是，全球能源總署規劃未來在發電量上大概10%的核電廠，台灣卻是零；氫能部分，全球能源總署規劃的比例是1.4%，但台灣規劃高達9%到12%。台灣到底是有什麼先進黑科技可以與全世界的能源規劃背道而馳？
黃健豪呼籲，民進黨政府應該懸崖勒馬，不應繼續將所有發電的能源壓在燃氣、燃煤。他也強調，台中可以接受燃氣換燃煤，但前提是「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，中部人不是台電或民進黨政府的空氣清淨機，民進黨政府應該檢討現行能源政策，不要再讓台中火力發電廠繼續連霸、蟬聯全世界火力發電碳排第一的電廠。