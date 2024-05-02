滴妹口罩拉下來！濾鏡、修圖全被關掉 真面目被哥誇：怎麼那麼美
滴妹（都冠伶）與哥哥阿滴（都省瑞）從拍攝英文教學影片轉型成擁有百萬訂閱的YouTuber，滴妹另挾著高人氣進軍手搖飲市場，男女粉絲通吃，兩人網路聲量頗高。阿滴昨（1）日在IG限時動態上傳滴妹的照片，沒有修圖和濾鏡，最真實的樣貌公諸於世，阿滴忍不住誇讚：「我妹怎麼那麼美！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，滴妹和一名長輩坐在車上，戴鴨舌潮帽，正在喝飲品的她，把口罩拉至下巴處，露出一張鵝蛋臉，比出勝利手勢，疑似只上淡妝的滴妹，五官清麗可人，雙眼深邃、鼻子堅挺，與濃妝模樣沒有太大差異。
阿滴在照片上註明：「無修圖，無濾鏡。」並嘴甜誇妹妹很美，滴妹轉發該動態，不禁笑問：「今天是我生日嗎？怎麼有人嘴巴這麼甜，還把我發出去，笑歪。」兄妹私下逗趣互動令人莞爾。
滴妹去年底出國旅遊，在IG分享一張沒有化妝的照片，黑眼圈無所遁形，甚至不太像本人，粉絲都驚訝到嚇了一大跳，不少人乍看之下認成小甜甜（張可昀），「好像小甜甜」、「對不起！可是我也是（認錯）」、「氣色有點差」、「嚇死人惹...這黑眼圈猛一看以為妳被打了」、「黑眼圈怎麼這麼重！多保重身體啊！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道