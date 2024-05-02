擬開放前公民雙重國籍資格！印尼吸引AI人才回流 與微軟投資有關
與台灣可以擁有雙重國籍的資格不同，印尼不承認雙重國籍，所有國民在18歲時必須要放棄其中一個國家的國籍。不過疑似因為微軟準備加碼投資印尼，印尼海事事務和投資協調部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）在4月30日表示政府計劃恢復前國民雙重國籍資格。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，微軟（Microsoft）執行長納德拉30日在雅加達與印尼總統佐科威會晤後，宣布四年間投資將17億美元（約新台幣544億元），在印尼建設雲端運算和AI基礎設施，同時將在東南亞國家培訓250萬人使用AI技術，將在印尼培養84萬人。
根據《路透社》，印尼海事事務和投資協調部長盧胡特30日公開表示，印尼將針對曾持有過印尼護照的前公民開放雙重國籍資格，但目前尚未公開進一步政策規劃細節。
根據印尼移民局資料，2019年到2022年就有將近4000名印尼人放棄印尼國籍，成為新加坡公民。外界認為印尼宣佈恢復前公民雙重國籍資格，有可能是希望吸引AI人才回流。盧胡特說：「我們邀請印尼僑民歸國，印尼不久後就會承認他們的雙重國籍，我認為這將吸引海外具備技術能力的印尼人才返歸。」