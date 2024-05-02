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衛福部反對「健保點值1點1元」　陳菁徽批：賴清德選舉政見跳票！

▲國民黨立委陳菁徽直指，準總統賴清德政見跳票。（圖／陳菁徽辦公室提供）
▲國民黨立委陳菁徽直指，準總統賴清德政見跳票。（圖／陳菁徽辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

立法院衛環委員會今審查《健保法》修正草案，國民黨立委陳菁徽今（2）日質詢時表示，近年健保浮動點值持續下降，甚至來到1點0.6元至0.8元，正因此立法院國民黨團才會提出修法，明定醫療服務每點點值不得低於1元，為了就是要保障醫療院所的付出能夠有相對應的回報，更質疑準總統賴清德在選舉期間，拋出健保點值「1點1.1元」的政見，「是否也將會跳票，民進黨真以為民眾和醫界有這麼好騙嗎？」

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陳菁徽表示，健保點數1點不等於1元，對於醫護人員而言已經是習以為常，長期以來健保的平均點值都是低於1元，但是基本皆落在0.9左右，醫療人員也漸漸有了「斯德哥爾摩症候群」。然而，在後疫情時代，免疫負債興起，患者數量大幅提升，造成各醫療院所就醫人數暴增，健保點值被稀釋到低於醫療院所以為0.9以下，對於面對通貨膨脹、醫護人力縮減等地醫療院所而言，無疑是雪上加霜。

陳菁徽表示，對於衛福部針對國民黨團的《健保法》第62條修法，所提出的書面報告，除了遺憾還是遺憾。首先，報告內指出，保障健保點值不得低於0.95或是1元，需要增加近705億元及1,155億元，恐影響其他教育、文化、經濟、國防、交通等政府整體預算資源配置，陳菁徽認為，預算的分配問題，本是主計總處的職責，為何衛福部面對即將破產的健保，卻是捍衛其他部會的預算，反倒忘記了自己的責任是要保障醫療人員的權益。

陳菁徽質疑，準總統賴清德在選舉期間拋出健保點值「1點1.1元」的政見承諾，卻未見衛福部對於賴清德準總統的政見有任何意見和看法，反而，面對國民黨團所提出的健保點值「1點1元」有著諸多意見，甚至計算出如果健保點不得低於１元，預算將會增加千億，健保費恐會調漲，試圖將責任以及後果全推給在野黨。陳菁徽更質疑，若按照衛福部的立場，賴清德提出的健保點值「1點1.1元」，才是真正讓健保破產的罪魁禍首。

陳菁徽更指出，8年前總統蔡英文曾說，「為了不讓健保倒下，健保給付給各位的點值一直在打折，感謝醫師們為守護國人健康，所付出的犧牲，未來將會檢討健保支付標準表」，但是直至今日，健保點值卻打折打到骨折，從原本的0.9元跌落至0.7、0.8元，結果賴清德為了選舉，開出了一張健保點值「1點1.1元」更大的支票。陳菁徽表示，8年前蔡英文的健保點值的政見儼然已是跳票，今日賴清德的政見是否也將會跳票，民進黨真以為民眾和醫界有這麼好騙嗎？

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