不做吃到飽了！君品酒店攜手西西里60年品牌　新開餐酒館現場烤肉

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君品酒店表示，有別於較易造成食材浪費的自助式吃到飽餐廳，也與Fine Dining（高檔精緻餐飲）餐廳做出區隔，採用À la carte單點菜單的「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」牛排餐酒館，期望以更多元豐富的西西里島菜品，結合分享、歡聚的方式，讓饕客享受「剛剛好的餐飲美學」，更能減少浪費與廚餘產生，飲食用餐更永續，也更定調了未來餐飲走向了全新理念和對環境永續的反思。
此次君品酒店合作的Pennisi品牌，家族所經營的「Dai Pennisi」餐廳，位於義大利西西里島林瓜格洛薩(Linguaglossa)小鎮中，創始人Saro Pennisi於1968年創設了屠夫職人肉舖，販售精選當地牛肉與古老品種豬肉等各式肉品，更自製手作風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸等，成為當地人仰賴的肉品專家。第二代Rosario Pennisi接手時，進而結合開放式燒烤廚房，顛覆傳統的肉舖經營模式，成為當地風潮。
Rosario Pennisi表示，十年前將家族經營的肉舖轉型為精品肉舖餐廳，承襲義大利西西里島慢食精髓，特別講究手藝與家傳技法，以最受歡迎的西西里風味香腸來說，採用完全手工的方式分切肉品，並用簡單、純粹的海鹽與香料調味，悉心製作道地正宗的手工香腸。
西西里島因為位於火山區，土壤肥沃，又是海島，自古即是各式山海豐饒食材盛產之地，不論是橄欖油、柑橘、檸檬及海鹽等，從數量到品質都在義大利名列前茅。「Ciao」牛排餐酒館，延續其「肉舖到餐桌」的定位，最大賣點自然是義大利講求「分享」、「歡聚」與「慢食精神」，更帶給顧客原汁原味的西西里島美食風情。菜單內廣納各式西西里島傳統料理，有各種醃製小菜、茴香柳橙沙拉與臘腸拼盤等，也有較為少見的歐洲餐酒館的內臟料理，如冷前菜「薄切牛臀肉」、熱前菜「碳烤新鮮牛肝及豬肝」等。
Pennisi肉品世家重視肉的品質，料理訴求食材原味的展現，為避免過多香料與調味掩蓋食材本色，皆以西西里海鹽及橄欖油簡單調味，再由職人以精準的火侯掌握，以原木直火碳烤賦予誘人烙痕與煙燻香氣，不花俏的烹調手法呈現經典炙烤肉串與烤肉丸料理與排餐料理。
另外，君品酒店「Ciao」西西里牛排餐酒館亦推出豐富多元的佐餐啤酒，特別與義大利慢食組織的奇瓦雷(Civale)品牌合作引進義大利多款精釀啤酒。此外，餐廳冷藏熟成櫃裡展示由主廚遵循Dai Pennisi肉品世家傳統，有經過熟成後的職人手工肉品，用餐客人也可以購買回家。「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」的座位數70席，單點菜色餐價自180元至6,800元間，即日起正式開幕。
飯店內同樣可吃到道地義大利菜的，還有台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，即日起也推出全新春季菜單。此次菜單由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫(Emanuele Bergamo) 特別挑選當令新鮮頂級食材，包括白蘆筍、綠蘆筍、帝王蟹和澳洲和牛等，將餐廳六成的菜色全面更新。
菜單中的菜色包括：「碳烤白蘆筍佐蛋黃醬、魚子醬」、「帝王蟹手工短管麵」、「慢燉頂級牛小排佐綠蘆筍」，以及「紐西蘭高地和羊肋排」等，其中的「慢燉頂級牛小排」，是將澳洲穀飼牛小排以鹽、月桂葉和鹽之花進行隔夜鹽水漬，再舒肥過處理，之後淋上牛肉汁，牛小排肉質軟嫩，搭配爽脆多汁炙烤過的蘆筍，風味與口感極富層次。套餐分有四道式和五道式，價格分別為2,980元+10%和3,480元+10%。
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