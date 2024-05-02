中職／前兄弟洋將斜槓身分曝！黑暗時期球星 三年狂敲61支全壘打
兄弟象前洋砲轉職財務副總裁！德伍（Ted Wood）在1997年來台，加盟當時的兄弟象隊，在台灣僅待了三個球季就轉赴韓國職棒樂天巨人隊發展 ，留下不朽成績。而近日有球迷分享德伍的近況，昔日重砲目前任職於金融公司摩根史坦利，擔任財務副總裁。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
57歲的德伍在中華職棒八年加盟兄弟象隊，擔任陣中主砲，總計出賽295場，擊出363安打，打擊率0.339，其中包括61發全壘打。除了優異打擊表現，更深受球迷愛戴，連續三年入選中華職棒明星賽、年度最佳九人獎，1997年更包辦當年的打擊王、安打王及打點王，首年便奪下中職另類三冠王。
Facebook粉專「棒球狂之詩」發文分享，「德伍在兄弟象黑暗時期，亮起一盞明燈，離開台灣後成為一位財金專業人士，現在他在金融公司摩根史坦利，擔任財務規劃副總裁，長居加拿大的球迷Steven Shih分享此訊息，也替球迷問候這位傳奇球星。」而德伍也親自回覆這位球迷，表示「他很喜歡在台灣的時光，也非常想念台灣粉絲們。」
在該篇貼文底下，湧入大量球迷留言，「被棒球耽誤的財經專家」、「當年在中職黑暗期，兄弟外野的一盞明燈」 、「顏值高，又有實力的明星洋將 」、「他的打擊真的是強，毫無死角」、「德伍是在黑暗時代，還能激起我們看球慾望的好選手」等。
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